Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo torna al Real Madrid?

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Edu Aguirre, giornalista spagnolo e amico stretto di Cristiano Ronaldo, ieri sera dopo la partita vinta dal Real Madrid sul Barcellona per 2-0 ha sganciato una bomba di mercato che fa tremare i tifosi juventini intervenendo ai microfoni di El Chiringuito.

Queste le sue parole: “So per certo che Cristiano Ronaldo sente la voglia di tornare al Real Madrid. Ha sentito l’affetto del madridismo venendo al Bernabeu e si è emozionato molto. In questo momento è totalmente concentrato sulla Juventus ma nel calcio mai dire mai. Non so cosa accadrà in futuro…non lo può sapere nessuno”.

Intanto, sul fronte dirigenziale, si preannunciano novità, importanti, a breve giro di posta per quanto concerne il Milan. Per le ultime, continua a leggere >>>

