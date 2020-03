Verso Juventus-Milan, Pioli prepara la gara in un clima surreale

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel Milan si sta assistendo all’ennesima rivoluzione con l’addio di Zvonimir Boban, ma domani è in programma Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Come può Pioli preparare una partita così importante in queste condizioni? Una cosa è assorbire voci di mercato o probabili cambi di allenatore, una cosa è fronteggiare l’uscita di due dirigenti che non solo hanno scelto il tecnico, ma che sono legati a tanti giocatori presenti in questo momento in rosa. La situazione in ogni caso è in evoluzione. Non perderti neanche una notizia con il nostro live, continua a leggere >>>

