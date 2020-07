LIVE – Milan-Bologna 2-0: Calhanoglu raddoppia!

24′ – GOOOOOOOL! Erroraccio di Skorupski che regala palla a Calhanoglu che segna il suo settimo gol in campionato (nono in stagione)

23′ – Una sola squadra in campo in questi primi 23 minuti di gioco

17′ – Tiro difficilissimo al volo di Ibrahimovic: palla alle stelle

16′ – Altra occasione rossonera: Kessie per Calhanoglu che calcia dal limite ma la palla viene respinta da Denwil

13′ – Milan vicinissimo al raddoppio! Rebic per Calhanoglu che di mancino calcia bene e Skorupski fa un miracolo!

10′ – GOOOOOOL! Theo Hernandez servito da Rebic mette in mezzo all’area: finta di Ibra per Saelemaekers che segna l’1-0!!

7′ – Bella azione rossonera che mette Theo Hernandez davanti a Skorupski: il terzino calcia ma il polacco respinge bene.

5′ – Calcio d’angolo per il Bologna: Orsolini dalla bandierina mette in mezzo, ma la palla viene respinta. Contropiede rossonero con Rebic che calcia centralmente.

1′ – Cominciata a San Siro!

Nel prepartita hanno parlato Calabria e Maldini per il Milan, Bigon e Denswil per il Bologna.

LIVE MILAN – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti a ‘San Siro‘ dove, tra poco, alle ore 21:45, si disputerà Milan-Bologna, gara valevole per la 34^ giornata di Serie A. Match molto importante, per i ragazzi di Stefano Pioli, per blindare un piazzamento nella prossima Europa League, respingendo gli assalti del Sassuolo, nel tentativo di rincorrere la Roma che li precede in classifica. Restate con noi per seguire il live testuale del match tra i rossoneri ed i rossoblu!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié; Bennacer, Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebić; Ibrahimovic. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Conti, Gabbia, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Paquetá, Colombo, R. Leão. Allenatore: Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, N. Domínguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. A disposizione: Da Costa, Corbo, Bonini, Mbaye, Krejčí, Medel, Baldursson, Svanberg, Barrow, Skov Olsen, Juwara, Palacio. Allenatore. Mihajlović.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA