Roma-Milan di Serie A 0-0: paratona di Maignan su Konè | LIVE News
Malen si rende ancora pericoloso: il calciatore ha provato una conclusione defilata ma nulla da fare, para Maignan
Bella chiusura di De Winter su Celik
OCCASIONE ROMA
Grandissima occasione per la Roma: Malen spreca la palla del possibile 1-0 davanti a Maignan
Bella punizione di Dybala dalla trequarti, con Malen che sovrasta Bartesaghi ma non trova la porta
Il Milan prova ad emergere, tanto possesso palla per ora
Tutto pronto all'Olimpico: inizia Roma-Milan!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri!
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Gollini, Vásquez, Ziółkowski, Lulli, Tsimikas, El Aynaoui, Pellegrini, Pisilli, Vaz, Venturino, Ferguson. Allenatore: Gasperini.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Estupiñán, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico'.
Le formazioni ufficiali di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Olimpico
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Roma-Milan, partita della 22^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
