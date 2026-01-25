partite

Roma-Milan di Serie A 0-0: paratona di Maignan su Konè | LIVE News

Roma-Milan di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
Alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma c'è Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

25/01/2026 - 20:45
ROMA
0-0
MILAN
32'

Malen si rende ancora pericoloso: il calciatore ha provato una conclusione defilata ma nulla da fare, para Maignan

27'

Bella chiusura di De Winter su Celik

20'
occasione

OCCASIONE ROMA 

Grandissima occasione per la Roma: Malen spreca la palla del possibile 1-0 davanti a Maignan

14'

Bella punizione di Dybala dalla trequarti, con Malen che sovrasta Bartesaghi ma non trova la porta

 

5'

Il Milan prova ad emergere, tanto possesso palla per ora

1'
inzio-match

Tutto pronto all'Olimpico: inizia Roma-Milan!

Sono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri!

 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Gollini, Vásquez, Ziółkowski, Lulli, Tsimikas, El Aynaoui, Pellegrini, Pisilli, Vaz, Venturino, Ferguson. Allenatore: Gasperini.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Estupiñán, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico'. 

+++ ROMA-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++

MILAN, LEÃO PRIMA DELLA ROMA: "DOBBIAMO GUARDARE NOI STESSI. OGGI UNA BELLA SFIDA"

Rafael Leão, attaccante rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026

CALAMAI: "ROMA-MILAN, UN INCROCIO PERICOLOSO IN QUESTA DOMENICA DI CAMPIONATO"

Il giornalista sportivo Luca Calamai, nel suo solito editoriale, ha voluto parlare di Roma-Milan, big match della domenica

ROMA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ECCO TUTTE LE SORPRESE DI ALLEGRI

Le formazioni ufficiali di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Olimpico

SOULÉ PRIMA DI ROMA-MILAN: "PARTITA SPECIALE PER RIMANERE TRA LE PRIME. SU MALEN ..."

Matías Soulé, attaccante giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026

IMPALLOMENI: "IL MILAN DEVE VINCERE: UN PARI TI MANDEREBBE A PIÙ 5"

L'ex calciatore della Roma, Stefano Impallomeni, è intervenuti ai microfoni di  TMW Radio per parlare di Roma-Milan: le sue parole

ROMA-MILAN,LE PAROLE DI AGRESTI

Il giornalista Stefano Agresti è intervenuto su Radio Radio per parlare del bigmatch di stasera

ROMA-MILAN, TOP NEWS 

Le top news di giornata in vista an che di Roma-Milan

ROMA-MILAN, PARTITA DA EX PER SAELEMAEKERS

Roma-Milan, Alexis Saelemaekers ha lavorato al meglio per cercare di recuperare. Il belga pronto per tornare da titolare all'Olimpico. Le novità da 'Il Corriere dello Sport'

ROMA-MILAN, LEAO LARGO A SINISTRA

Roma-Milan, Rafael Leao dovrebbe giocare dal primo minuto in coppia con Nkunku in attacco. Ecco il piano strategico e l'obiettivo del portoghese. L'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'

ROMA-MILAN, PROBABILI FORMAZIONI

Allegri cambia qualcosa in vista della partita contro la Roma. Ecco le ultime novità

ROMA-MILAN, IL PARERE DI CAFU

Verso Roma-Milan, il doppio ex Cafu ha parlato della partita di questa sera all'Olimpico e non solo. Leao, Theo e tanto altro. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Roma-Milan, partita della 22^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

