Derby Milan-Inter di Serie A: la diretta della partita di ‘San Siro’ | LIVE News

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali del derby Milan-Inter , in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano .

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per il derby Milan-Inter! Il video dell'arrivo del Diavolo

Milan, Shevchenko accende il derby contro l'Inter. Leao può essere decisivo. Allegri dice tutto e occhio alla crescita di Comotto. Le top news da Pianeta Milan dell'otto marzo 2026

Il portiere nerazzurro Yann Sommer ha parlato in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter. Ecco le sue parole a 'DAZN'

Derby Milan-Inter, niente coreografia per la Curva Sud rossonera per la partita di San Siro. Ecco quanto è davvero successo come ricostruito dalla nostra redazione

L'ex centrocampista nerazzurro Wesley Sneijder ha parlato del derby di questa sera tra Milan e Inter. Ecco un estratto dall'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'

Il giornalista Franco Ordine ha scritto la sua analisi sul derby tra Milan e Inter. La coppia Leao-Pulisic e non solo. Ecco l'estratto da 'Il Giornale'