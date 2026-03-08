+++ DERBY MILAN-INTER LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA +++
Derby Milan-Inter di Serie A: la diretta della partita di ‘San Siro’ | LIVE News
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per il derby Milan-Inter! Il video dell'arrivo del Diavolo
La corsa scudetto potrebbe riaccendersi se il Milan battesse l'Inter nel derby? Ecco il pensiero di Fabio Ravezzani
Milan, niente coreografie nella stracittadina? Ecco tutte le top news della giornata
Si scaldano gli animi fuori San Siro: i cori dei tifosi rossoneri prima di Milan-Inter
Le parole di Aldo Serena sul derby di stasera
Emergono dei forti dubbi sulla presenza di Marcus Thuram nel derby di questa sera
Milan, Shevchenko accende il derby contro l'Inter. Leao può essere decisivo. Allegri dice tutto e occhio alla crescita di Comotto. Le top news da Pianeta Milan dell'otto marzo 2026
Il portiere nerazzurro Yann Sommer ha parlato in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter. Ecco le sue parole a 'DAZN'
Derby Milan-Inter, niente coreografia per la Curva Sud rossonera per la partita di San Siro. Ecco quanto è davvero successo come ricostruito dalla nostra redazione
L'ex centrocampista nerazzurro Wesley Sneijder ha parlato del derby di questa sera tra Milan e Inter. Ecco un estratto dall'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'
Il giornalista Franco Ordine ha scritto la sua analisi sul derby tra Milan e Inter. La coppia Leao-Pulisic e non solo. Ecco l'estratto da 'Il Giornale'
Derby Milan-Inter, Leao ha lanciato un messaggio molto importante alla squadra. Rafa ora bisogna dare continuità anche in campo. Ecco la nostra analisi
La leggenda del Milan Andriy Shevchenko ha parlato nel giorno del derby tra i rossoneri e l'Inter lanciando un messaggio chiarissimo. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri parla così a 'DAZN' in vista del derby di questa sera contro l'Inter ecco le sue parole
Derby Milan-Inter, probabili formazioni: Massimiliano Allegri e Chivu pronti a giocarsi la grande sfida con questi giocatori in campo. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
