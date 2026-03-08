partite

Derby Milan-Inter di Serie A: la diretta della partita di ‘San Siro’ | LIVE News

Alle ore 20:45, a Milano, c'è il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale
Redazione

08/03/2026 - 20:45
MILAN
0-0
INTER

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali del derby Milan-Inter, in programma alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano

+++ DERBY MILAN-INTER LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA +++

DERBY MILAN-INTER: PULLMAN ROSSONERO ARRIVATO A 'SAN SIRO' | VIDEO PM

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per il derby Milan-Inter! Il video dell'arrivo del Diavolo

MILAN-INTER, RAVEZZANI: "ANCHE SE IL MILAN VINCESSE, NON SI RIAPRIREBBE LA CORSA SCUDETTO"

La corsa scudetto potrebbe riaccendersi se il Milan battesse l'Inter nel derby? Ecco il pensiero di Fabio Ravezzani

MILAN-INTER, NIENTE COREOGRAFIA? LE TOP NEWS DELLA GIORNATA

Milan, niente coreografie nella stracittadina? Ecco tutte le top news della giornata

MILAN-INTER, CORI FUORI DALLO STADIO 

Si scaldano gli animi fuori San Siro: i cori dei tifosi rossoneri prima di Milan-Inter

MILAN-INTER, PARLA ALDO SERENA 

Le parole di Aldo Serena sul derby di stasera

MILAN-INTER, THURAM ASSENTE?

Emergono dei forti dubbi sulla presenza di Marcus Thuram nel derby di questa sera

LE TOP NEWS DI OGGI

Milan, Shevchenko accende il derby contro l'Inter. Leao può essere decisivo. Allegri dice tutto e occhio alla crescita di Comotto. Le top news da Pianeta Milan dell'otto marzo 2026

DERBY MILAN-INTER, LE PAROLE DI SOMMER

Il portiere nerazzurro Yann Sommer ha parlato in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter. Ecco le sue parole a 'DAZN'

DERBY MILAN-INTER, NIENTE COREOGRAFIA DELLA CURVA

Derby Milan-Inter, niente coreografia per la Curva Sud rossonera per la partita di San Siro. Ecco quanto è davvero successo come ricostruito dalla nostra redazione

DERBY MILAN-INTER, IL PARERE DI SNEIJDER

L'ex centrocampista nerazzurro Wesley Sneijder ha parlato del derby di questa sera tra Milan e Inter. Ecco un estratto dall'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'

DERBY MILAN-INTER, IL PARERE DI ORDINE

Il giornalista Franco Ordine ha scritto la sua analisi sul derby tra Milan e Inter. La coppia Leao-Pulisic e non solo. Ecco l'estratto da 'Il Giornale'

DERBY MILAN-INTER, LA CHIAVE LEAO

Derby Milan-Inter, Leao ha lanciato un messaggio molto importante alla squadra. Rafa ora bisogna dare continuità anche in campo. Ecco la nostra analisi

DERBY MILAN-INTER, PARLA SHEVA

La leggenda del Milan Andriy Shevchenko ha parlato nel giorno del derby tra i rossoneri e l'Inter lanciando un messaggio chiarissimo. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'

DERBY MILAN-INTER, PARLA ALLEGRI

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri parla così a 'DAZN' in vista del derby di questa sera contro l'Inter ecco le sue parole

DERBY MILAN-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Derby Milan-Inter, probabili formazioni: Massimiliano Allegri e Chivu pronti a giocarsi la grande sfida con questi giocatori in campo. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

