Milan-Lazio di Serie A: la diretta della partita di ‘San Siro’ | LIVE News

+++ SEGUI QUI LA LIVE REACTION DI MILAN-LAZIO CON I BLACK DEVILS! +++
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. Allenatore: Allegri.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Bašić; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Nuno Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Noslin, Pedro, Castellanos. Allenatore: Sarri.
È arrivato il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri a 'San Siro' per Milan-Lazio. Tra poco la comunicazione delle formazioni ufficiali.
Siamo in attesa dell'arrivo del pullman dei rossoneri a 'San Siro' per l'anticipo del sabato sera tra Milan e Lazio.
+++ MILAN-LAZIO, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Lazio, 13^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
