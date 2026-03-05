PIANETAMILAN partite live partita Primavera 1, Milan-Cremonese 0-2: raddoppio di Lamorte | Live News

Primavera 1, Milan-Cremonese 0-2: raddoppio di Lamorte | Live News

Primavera 1, Milan-Cremonese 0-2: raddoppio di Lamorte | Live News - immagine 1
Alle ore 14.00 si gioca Milan Primavera-Cremonese, gara valida per la 28^ giornata di Primavera 1. Segui in LIVE la partita con noi!
La sconfitta contro la Roma ha lasciato il Milan Primavera con un grandissimo amaro in bocca: nonostante le numerose occasioni avute, i rossoneri non sono riusciti a ribaltare il risultato. I rossoneri di Giovanni Renna, quest'oggi, sono chiamati ad affrontare la Cremonese in casa, cercando di recuperare 3 punti preziosissimi. Tutto è fissato per le ore 14.00. Segui la LIVE con noi!

05/03/2026 - 14:00
MILAN PRIMAVERA
0-2
CREMONESE
52'
goal

GOL CREMONESE

La Cremonese raddoppia grazie al gol di Lamorte: Lickunas mette in mezzo la palla per Lamorte che fa un dribbling in area e batte Bouyer insaccando la palla in rete

45'
espulsione

DOPPIO CAMBIO MILAN

fuori Lontani e Cissé, dentro Ossola e Vladimirov

45'
inzio-secondo-tempo

Via al secondo tempo di Milan-Cremonese: rossoneri sotto di un gol

45+4'
fine-primo-tempo

Finisce qua il primo tempo

45+1'
goal

GOL CREMONESE

Ripartono i grigriorossi con Faye che in area passa palla per Gashi che insacca in rete: 1-0 per gli ospiti

44'

Problema muscolare per Lontani, gioco fermo

35'
cambio

CAMBIO CREMONESE

Fuori Pavesi (infortunato), dentro Prendi

 

31'
occasione

OCCASIONE MILAN 

Grandissima occasione per i rossoneri: Lontani effettua un cross dalla sinistra, la palla arriva sul secondo palo dove si trova  Scotti che è però non controlla bene e calcia sull'esterno della rete 

24'
occasione

OCCASIONE CREMONESE

La Cremonese ci prova con Faye: tiro da fuori area finito alla destra di Bouyer

Sugli spalti presenti anche Moncada, Kirovski e Vergine che sono venuti ad assistere alla partita

21'
ammonizione

AMMONIZIONE MILAN

Ammonito anche Sala, 3 giallo in totale in neanche 22 minuti di gioco...

17'
occasione

OCCASIONE CREMONESE

Su cross dalla destra, Cullotta svirgola all'altezza del primo palo rischiando l'autogol di pochissimo

16'
ammonizione

AMMONIZIONE CREMONESE

Arriva la prima ammonizione anche per gli ospiti: giallo per Gashi per un fallo fatto sul rossonero Tartaglia

12'
ammonizione

AMMONIZIONE MILAN

Ammonito Cissè, primo a finire nel taccuino dell'arbitro

6'

Tartaglia ci prova da lottano, ma la palla va fuori.

3'
occasione

OCCASIONE CREMONESE 

Bouyer stava per fare un pasticcio: il portiere tiente tropo palla in area Faye gliela toglie dai piedi, salva Cullotta 

1'
inzio-match

Via al match!

