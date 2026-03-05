La sconfitta contro la Roma ha lasciato il Milan Primavera con un grandissimo amaro in bocca: nonostante le numerose occasioni avute, i rossoneri non sono riusciti a ribaltare il risultato. I rossoneri di Giovanni Renna, quest'oggi, sono chiamati ad affrontare la Cremonese in casa, cercando di recuperare 3 punti preziosissimi. Tutto è fissato per le ore 14.00. Segui la LIVE con noi!
Primavera 1, Milan-Cremonese 0-2: raddoppio di Lamorte | Live News
GOL CREMONESE
La Cremonese raddoppia grazie al gol di Lamorte: Lickunas mette in mezzo la palla per Lamorte che fa un dribbling in area e batte Bouyer insaccando la palla in rete
DOPPIO CAMBIO MILAN
fuori Lontani e Cissé, dentro Ossola e Vladimirov
Via al secondo tempo di Milan-Cremonese: rossoneri sotto di un gol
Finisce qua il primo tempo
GOL CREMONESE
Ripartono i grigriorossi con Faye che in area passa palla per Gashi che insacca in rete: 1-0 per gli ospiti
Problema muscolare per Lontani, gioco fermo
CAMBIO CREMONESE
Fuori Pavesi (infortunato), dentro Prendi
OCCASIONE MILAN
Grandissima occasione per i rossoneri: Lontani effettua un cross dalla sinistra, la palla arriva sul secondo palo dove si trova Scotti che è però non controlla bene e calcia sull'esterno della rete
OCCASIONE CREMONESE
La Cremonese ci prova con Faye: tiro da fuori area finito alla destra di Bouyer
Sugli spalti presenti anche Moncada, Kirovski e Vergine che sono venuti ad assistere alla partita
AMMONIZIONE MILAN
Ammonito anche Sala, 3 giallo in totale in neanche 22 minuti di gioco...
OCCASIONE CREMONESE
Su cross dalla destra, Cullotta svirgola all'altezza del primo palo rischiando l'autogol di pochissimo
AMMONIZIONE CREMONESE
Arriva la prima ammonizione anche per gli ospiti: giallo per Gashi per un fallo fatto sul rossonero Tartaglia
AMMONIZIONE MILAN
Ammonito Cissè, primo a finire nel taccuino dell'arbitro
Tartaglia ci prova da lottano, ma la palla va fuori.
OCCASIONE CREMONESE
Bouyer stava per fare un pasticcio: il portiere tiente tropo palla in area Faye gliela toglie dai piedi, salva Cullotta
Via al match!
