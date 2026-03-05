La sconfitta contro la Roma ha lasciato il Milan Primavera con un grandissimo amaro in bocca: nonostante le numerose occasioni avute, i rossoneri non sono riusciti a ribaltare il risultato. I rossoneri di Giovanni Renna, quest'oggi, sono chiamati ad affrontare la Cremonese in casa, cercando di recuperare 3 punti preziosissimi. Tutto è fissato per le ore 14.00. Segui la LIVE con noi!