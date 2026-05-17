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Genoa-Milan di Serie A: la partita del ‘Ferraris’ in diretta | LIVE News
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata della Serie A 2025-2026.
Milan arrivato allo stadio 'Ferraris'.
Ciro Ferrara sempre a DAZN: "Il Milan è la squadra che rischia di più. Oggi si gioca tutta la stagione".
Giaccherini dagli studi di DAZN è sicuro: "Genoa-Milan è la partita più delicata. I rossoneri non possono sbagliare. Modric è una figura importante, il suo ritorno è fondamentale".
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Colombo. All. De Rossi
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Nkunku. All. Allegri
+++ GENOA-MILAN LIVE, LE NEWS DI GIORNATA +++
Il miracoloso rientro di Luka Modrić con la maschera è un gesto di puro Milanismo che riaccende la speranza Champions, ma svela i limiti di una dirigenza carente
Oggi alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, si disputerà Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta online streaming la partita dei rossoneri di Max Allegri su internet
Genoa-Milan, le probabili formazioni: miracolo Modrić con la maschera. Le scelte di Allegri e l'analisi tattica con il futuro del club in gioco
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 12:00, si disputerà allo stadio 'Stadio Luigi Ferraris' di Genoa, la sfida Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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