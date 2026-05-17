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Dove vedere Genoa-Milan oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario

Dove vedere Genoa-Milan oggi in diretta tv o streaming: canale, telecronaca e orario
Oggi alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, si disputerà Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta online streaming la partita dei rossoneri di Max Allegri su internet
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

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Genoa-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 12:00, si disputerà allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, la sfida Genoa-Milan, valevole per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 4° in classifica, con 67 punti, frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte in 36 partite disputate. Il Genoa di Daniele De Rossi, invece, è 14^ in graduatoria, con 41 punti, frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte, sempre in 36 gare giocate.

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Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Genoa-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ecco dove seguire invece Genoa-Milan su internet in streaming

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Milan-Atalanta (la cui telecronaca su 'DAZN' sarà affidata alla coppia composta da xxx), però, può anche essere seguita in diretta streaming online su internet in varie modalità su 'DAZN'.

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma 'DAZN' anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

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