Il Milan, lo ricordiamo, deve assolutamente vincere per mantenere intatte le proprie speranze di approdare nella prossima edizione della Champions League. La vicinanza - anche fisica - del proprietario Cardinale, oltre al rientro del fuoriclasse Luka Modrić (che siederà in panchina ), sarà uno stimolo in più per Mike Maignan e compagni.

Cardinale, che in settimana ha rilasciato alcune interessanti interviste al 'Corriere della Sera' e a 'La Gazzetta dello Sport' su quanto tenga al Milan e su quanto e come voglia vincere con il Milan, è dunque passato dalle parole ai fatti. Oggi farà il tifo da vicino, sperando che tutto vada per il meglio. Non seguiva il Diavolo in trasferta da Lazio-Milan 2-2 del 31 agosto 2024.