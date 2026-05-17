PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Genoa-Milan, sugli spalti del ‘Ferraris’ anche il proprietario rossonero Cardinale

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Genoa-Milan, sugli spalti del ‘Ferraris’ anche il proprietario rossonero Cardinale

Gerry Cardinale managing partner RedBird e proprietario AC Milan
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, è presente sugli spalti dello stadio 'Ferraris' di Genova per la trasferta della squadra di Massimiliano Allegri contro il Genoa di Daniele De Rossi
Daniele Triolo Redattore 

Tra poco, alle ore 12:00, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo, allo stadio 'Ferraris' di Genova, per affrontare il Genoa di Daniele De Rossi: la partita, valevole per la 37esima e penultima giornata della Serie A 2025-2026, vedrà la presenza sugli spalti anche di Gerry Cardinale.

Il managing partner del fondo RedBird, proprietario del Milan dall'agosto 2022, è arrivato dagli Stati Uniti d'America, come era emerso dai 'rumors' delle ultime ore, per stare vicino al tecnico Allegri ed alla squadra, impegnata nell'ultima trasferta in campionato di questa stagione.

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Il Milan, lo ricordiamo, deve assolutamente vincere per mantenere intatte le proprie speranze di approdare nella prossima edizione della Champions League. La vicinanza - anche fisica - del proprietario Cardinale, oltre al rientro del fuoriclasse Luka Modrić (che siederà in panchina), sarà uno stimolo in più per Mike Maignan e compagni.

Cardinale, che in settimana ha rilasciato alcune interessanti interviste al 'Corriere della Sera' e a 'La Gazzetta dello Sport' su quanto tenga al Milan e su quanto e come voglia vincere con il Milan, è dunque passato dalle parole ai fatti. Oggi farà il tifo da vicino, sperando che tutto vada per il meglio. Non seguiva il Diavolo in trasferta da Lazio-Milan 2-2 del 31 agosto 2024.

Come riferito nel pre-partita su 'DAZN', Cardinale - con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare - si è recato negli spogliatoi del Milan al 'Ferraris' per dare la carica giusta alla squadra capitanata da Mike Maignan. Con l'auspicio che funzionerà.

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