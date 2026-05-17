PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri su Modric e sulla coppia d’attacco

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Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri su Modric e sulla coppia d’attacco

Le formazioni ufficiali di Genoa-Milan di Serie A
Le formazioni ufficiali di Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata della Serie A 2025-2026: ecco, diunque, le scelte definitive dei due tecnici, Daniele De Rossi e Massimiliano Allegri, per il match dello stadio 'Ferraris'
Daniele Triolo Redattore 

Alle ore 12:00, allo stadio 'Ferraris' di Genova, si sfideranno il Genoa di Daniele De Rossi e il Milan di Massimiliano Allegri per la 37esima e penultima giornata della Serie A 2025-2026: vi proponiamo in questo articolo le formazioni ufficiali del Grifone e del Diavolo.

La partita è di fondamentale importanza per i rossoneri, che coltivano ancora ambizione di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League: con tre punti, avranno poi la possibilità di avere il destino nelle proprie mani all'ultima giornata di campionato, a 'San Siro' contro il Cagliari. Con qualsiasi altro risultato, le chance di Champions diminuirebbero e dovrebbero poi sperare nel concatenarsi dei giusti risultati dalle partite di Napoli, Juventus, Roma e Como.

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Il Genoa giocherà, al contrario, con la testa sgombra: salvezza già raggiunta aritmeticamente da un paio di settimane per la squadra rossoblu, che, però, vorrà scendere in campo per l'ultima stagionale davanti al proprio pubblico per fare bella figura e, certamente, non per regalare punti al Milan. I sostenitori della Gradinata Nord, nelle scorse ore, hanno già avvisato i propri giocatori: faranno un tifo indiavolato per i propri beniamini!

Ma come arrivano le due squadre all'incontro? Il Genoa di De Rossi privo di tre pezzi da 90 quali il difensore centrale goleador Leo Østigård (5 gol in Serie A quest'anno) l'esterno Brooke Norton-Cuffy e il fantasista Junior Messias, uno degli ex della gara. Il Milan di Allegri recupera a sorpresa Luka Modrić, il quale, con una maschera protettiva per la recente operazione per la frattura dello zigomo sinistro, andrà in panchina.

Jashari in regia, Modrić in panchina. Davanti Nkunku e Giménez

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Rientrerà Fikayo Tomori, in un Diavolo che dovrà fare a meno degli squalificati Alexis Saelemaekers, Pervis Estupiñán e Rafael Leão. In regia toccherà nuovamente ad Ardon Jashari, viste le non perfette condizioni di Samuele Ricci; davanti spazio a Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Aggregati alla Prima Squadra anche vari ragazzi del Milan Futuro. Vediamo insieme, ora, dunque, le formazioni ufficiali di Genoa-Milan del 'Ferraris'!

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertsson, Marcandalli, Otoa, Vásquez; Amorim, Frendrup, Malinovskyi; Baldanzi; Vitinha, Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Doucouré, Klišys, Zätterström, Sabelli, Grossi, Lafont, Masini, Martín, Latif Ouedraogo, Ekhator, Ekuban. Allenatore: De Rossi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Vladimirov, Loftus-Cheek, Modrić, Ricci, Sardo, Pulisic, Balentien, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

Sarà Simone Sozza, classe 1987, della Sezione A.I.A. di Seregno (MB), l'arbitro di Genoa-Milan. Il Genoa, finora, ha incontrato Sozza 8 volte: i precedenti dicono 4 vittorie e 4 pareggi. Con il Milan, invece, 9 incroci fin qui in carriera: 5 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. L'ultimo precedente risale al 26 aprile 2026, in occasione di Milan-Juventus 0-0 a 'San Siro'.

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