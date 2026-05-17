Le formazioni ufficiali di Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata della Serie A 2025-2026: ecco, diunque, le scelte definitive dei due tecnici, Daniele De Rossi e Massimiliano Allegri, per il match dello stadio 'Ferraris'

Alle ore 12:00 , allo stadio 'Ferraris' di Genova, si sfideranno il Genoa di Daniele De Rossi e il Milan di Massimiliano Allegri per la 37esima e penultima giornata della Serie A 2025-2026 : vi proponiamo in questo articolo le formazioni ufficiali del Grifone e del Diavolo.

La partita è di fondamentale importanza per i rossoneri, che coltivano ancora ambizione di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League: con tre punti, avranno poi la possibilità di avere il destino nelle proprie mani all'ultima giornata di campionato, a 'San Siro' contro il Cagliari. Con qualsiasi altro risultato, le chance di Champions diminuirebbero e dovrebbero poi sperare nel concatenarsi dei giusti risultati dalle partite di Napoli, Juventus, Roma e Como.