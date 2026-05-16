PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Primavera 1, Milan-Torino, le formazioni ufficiali: ecco gli uomini di Renna e Baldini

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Primavera 1, Milan-Torino, le formazioni ufficiali: ecco gli uomini di Renna e Baldini

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Le formazioni ufficiali di Milan Primavera-Torino, 38ª giornata di Primavera 1: ecco le scelte di Giovanni Renna e Baldini
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Le porte del PUMA House of football', sono pronte ad aprirsi in occasione di Milan Primavera-Torino, ultimo match della regular season del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento fermi al 12esimo posto in classifica, con l'obiettivo di vincere e lasciare al meglio i propri tifosi.

Il Torino di Baldini, invece,  si presenta a Milano fermo alla 14esima posizione in classifica, a quota 46 punti. I granata, spinti dal successo in casa contro la Lazio, hanno un solo obiettivo: vincere e tentare il sorpasso ai danni del diavolo.

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MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna

TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah, Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini

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