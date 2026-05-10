Il Milan torna in campo: tra poche ore (alle 20:45), i rossoneri devono affrontare l'Atalanta in uno scontro importantissimo. Per la squadra di Massimiliano Allegri serve vincere per blindare un posto nella prossima edizione della Champions League. Mancano solo tre partite alla fine del campionato (le prossime due contro Genoa e Cagliari) e il Diavolo non può più permettersi passi falsi dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. C'è solo la vittoria come risultato possibile. All'andata terminò sul punteggio di 1-1 con il gol di Ricci per i rossoneri. In campo, per l'ultima volta da titolare in stagione, Santiago Giménez. Dopo l'infortunio alla caviglia e la successiva operazione, il messicano torna tra i titolari proprio questa sera. L'attaccante del Milan è alla ricerca del suo primo gol in stagione in campionato. L'ultima rete risale a maggio 2025 contro il Bologna. Al suo fianco, però, non ci sarà Pulisic: il numero 11 rossonero non ci sarà per un infortunio muscolare (qui i dettagli). Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta.