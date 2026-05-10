ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolašinac; Zappacosta, De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstović. A disp.: Rossi, Sportiello; Ahanor, Kossounou, Obrić; Bakker, Bellanova, Musah, Pašalić, Samardžić; Scamacca, Sulemana, Vavassori. All.: Palladino.
Qualche cambio obbligato per Massimiliano Allegri: Luka Modrić è out dopo l'intervento al volto per la frattura a seguito del colpo subito da Locatelli durante Milan-Juventus. Bocciato Jashari al suo posto, contro l'Atalanta spazio a Ricci. In difesa Tomori squalificato dopo il rosso contro il Sassuolo, spazio a De Winter. Torna Bartesaghi a sinistra, così come Loftus-Cheek a centrocampo. L'inglese, che stava attraversando un ottimo periodo di forma, si è fermato dopo lo scontro contro Corvi in Milan-Parma. In attacco altra occasione per Leão. La sfida di San Siro è stata affidata a Luca Zufferli, giovane fischietto della sezione di Udine.
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