PIANETAMILAN partite formazioni ufficiali Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: Pulisic va k.o., sorpresa Allegri a centrocampo!

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Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: Pulisic va k.o., sorpresa Allegri a centrocampo!

Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: Pulisic va k.o., sorpresa Allegri a centrocampo!
Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: Massimiliano Allegri cambia in tutti i reparti per una sfida fondamentale per la Champions League. Ecco le scelte anche di Palladino
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan torna in campo: tra poche ore (alle 20:45), i rossoneri devono affrontare l'Atalanta in uno scontro importantissimo. Per la squadra di Massimiliano Allegri serve vincere per blindare un posto nella prossima edizione della Champions League. Mancano solo tre partite alla fine del campionato (le prossime due contro Genoa e Cagliari) e il Diavolo non può più permettersi passi falsi dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. C'è solo la vittoria come risultato possibile. All'andata terminò sul punteggio di 1-1 con il gol di Ricci per i rossoneri. In campo, per l'ultima volta da titolare in stagione, Santiago Giménez. Dopo l'infortunio alla caviglia e la successiva operazione, il messicano torna tra i titolari proprio questa sera. L'attaccante del Milan è alla ricerca del suo primo gol in stagione in campionato. L'ultima rete risale a maggio 2025 contro il Bologna. Al suo fianco, però, non ci sarà Pulisic: il numero 11 rossonero non ci sarà per un infortunio muscolare (qui i dettagli). Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta.

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali

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MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Gimenez. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Estupiñan, Odogu; Fofana, Jashari; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.

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ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolašinac; Zappacosta, De Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstović. A disp.: Rossi, Sportiello; Ahanor, Kossounou, Obrić; Bakker, Bellanova, Musah, Pašalić, Samardžić; Scamacca, Sulemana, Vavassori. All.: Palladino.

Qualche cambio obbligato per Massimiliano Allegri: Luka Modrić è out dopo l'intervento al volto per la frattura a seguito del colpo subito da Locatelli durante Milan-Juventus. Bocciato Jashari al suo posto, contro l'Atalanta spazio a Ricci. In difesa Tomori squalificato dopo il rosso contro il Sassuolo, spazio a De Winter. Torna Bartesaghi a sinistra, così come Loftus-Cheek a centrocampo. L'inglese, che stava attraversando un ottimo periodo di forma, si è fermato dopo lo scontro contro Corvi in Milan-Parma. In attacco altra occasione per Leão. La sfida di San Siro è stata affidata a Luca Zufferli, giovane fischietto della sezione di Udine.

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