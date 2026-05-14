Genoa-Milan, habemus data: si gioca domenica alle 12

Dopo giorni di attesa, il Milan sa finalmente quando giocherà al 37^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . La sfida contro il Genoa dovrebbe andare in scena domenica 17 maggio alle ore 12:00 . Questo dovrebbe essere stato l'accordo tra la Lega Serie A e la prefettura di Roma, che inizialmente aveva posticipato il derby della capitale lunedì 18 alle ore 20:45, questo per evitare possibili complicazioni con la finale degli ATP 1000 di tennis nel Foro Italico.

La partita tra Lazio e Roma alle 12 ovviamente sposta anche tutte le altre sfide della squadre implicate nella corsa Champions League, tra cui appunto il Milan. I rossoneri dovranno vincere sia contro il Grifone e poi contro il Cagliari (data e orario ancora da ufficializzare). Da capire quale squadra sceglierà Massimiliano Allegri, che deve assolutamente invertire il trend negativo delle ultime 8 partite di campionato, dove il Milan ha conquistato solo 7 punti. Massimiliano Allegri potrebbe cambiare ancora qualcosa in attacco, con Nkunku e Pulisic che si prenotano per una maglia da titolare.