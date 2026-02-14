La brutta sconfitta contro la Lazio ha lasciato il Milan con un grandissimo amaro in bocca: nonostante le numerose occasioni avute, i rossoneri non sono riusciti a ribaltare il risultato, in più ci sono da contare anche le due espulsioni ottenute. I rossoneri, quest'oggi, sono chiamati ad affrontare il Genoa in trasferta, cercando di recuperare 3 punti preziosissimi. Tutto è fissato per le ore 13.00. Segui la LIVE con noi!
partite
Primavera 1, Genoa-Milan 0-1: rossoneri in vantaggio con Perera! | LIVE News
Termina qui il primo tempo: rossoneri in vantaggio
GOL MILAN
Mancioppi entra in modo perfetto in area, evita Baccelli e passa palla a Perera che trasforma il tutto in gol.
Cross di Pandolfi che riesce a trovare sul secondo palo Zaramella. Il giovane spreca l'azione non colpendo bene di testa
ESPULSIONE
Il Genoa si ritrova in 10 a causa del rosso dato a Carbone per proteste contro l’arbitro
OCCASIONE GENOA
Su calcio d'angolo per il Genoa, Arata prova il colpo di testa che termina poco fuori al primo palo
OCCASIONE MILAN
Borsani passa palla in area a Mancioppi che controlla e prova il sinistro. Niente da fare: Bacelli risponde presente e para il tiro
A terra Nuredini dopo un contrasto con Cullotta: possibile problema al ginocchio. Il giocatore va verso il cambio
Ci prova subito Pandolfi, ma Baccelli para senza particolari problemi
Inizia Genoa-Milan!
FORMAZIONI GENOA-MILAN
GENOA: Baccelli, Odero, Nuredini, Romano, Klisys, Lauricella, Taleb, Celik, Carbone, Arata, Lafont
MILAN PRIMAVERA: Bouyer, Nolli, Cullotta, Cissé, Perera, Pandolfi, Mancioppi, Scotti, Idrissi-Regragui, Borsani, Zaramella
© RIPRODUZIONE RISERVATA