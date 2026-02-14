partite

Primavera 1, Genoa-Milan 0-1: rossoneri in vantaggio con Perera! | LIVE News

Alle ore 13.00 si gioca Genoa-Milan Primavera, gara valida per la 25^ giornata del campionato Primavera 1. Segui in LIVE la partita con noi!
La brutta sconfitta contro la Lazio ha lasciato il Milan con un grandissimo amaro in bocca: nonostante le numerose occasioni avute, i rossoneri non sono riusciti a ribaltare il risultato, in più ci sono da contare anche le due espulsioni ottenute.  I rossoneri, quest'oggi, sono chiamati ad affrontare il Genoa in trasferta, cercando di recuperare 3 punti preziosissimi. Tutto è fissato per le ore 13.00. Segui la LIVE con noi!

14-02-2026 - 13:00
GENOA
0-1
MILAN PRIMAVERA
45+1'
fine-primo-tempo

Termina qui il primo tempo: rossoneri in vantaggio

45'
goal

GOL MILAN 

Mancioppi entra in modo perfetto in area, evita Baccelli e passa palla a Perera che trasforma il tutto in gol.

39'

Cross di Pandolfi che riesce a trovare sul secondo palo Zaramella. Il giovane spreca l'azione non colpendo bene di testa 

31'
espulsione

ESPULSIONE

Il Genoa si ritrova in 10 a causa del rosso dato a Carbone per proteste contro l’arbitro

21'
occasione

OCCASIONE GENOA

Su calcio d'angolo per il Genoa, Arata prova il colpo di testa che termina poco fuori al primo palo

11'
occasione

OCCASIONE MILAN 

Borsani passa palla in area a Mancioppi che controlla e prova il sinistro. Niente da fare: Bacelli risponde presente e para il tiro

7'

A terra Nuredini dopo un contrasto con Cullotta: possibile problema al ginocchio. Il giocatore va verso il cambio

2'

Ci prova subito Pandolfi, ma Baccelli para senza particolari problemi

1'
inzio-match

Inizia Genoa-Milan!

12:46

FORMAZIONI GENOA-MILAN

GENOA: Baccelli, Odero, Nuredini, Romano, Klisys, Lauricella, Taleb, Celik, Carbone, Arata, Lafont

MILAN PRIMAVERA: Bouyer, Nolli, Cullotta, Cissé, Perera, Pandolfi, Mancioppi, Scotti, Idrissi-Regragui, Borsani, Zaramella

 

