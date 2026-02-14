La brutta sconfitta contro la Lazio ha lasciato il Milan con un grandissimo amaro in bocca: nonostante le numerose occasioni avute, i rossoneri non sono riusciti a ribaltare il risultato, in più ci sono da contare anche le due espulsioni ottenute. I rossoneri, quest'oggi, sono chiamati ad affrontare il Genoa in trasferta, cercando di recuperare 3 punti preziosissimi. Tutto è fissato per le ore 13.00. Segui la LIVE con noi!