Alle ore 13:00, allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) si disputa il match tra Milan-Cesena valido per la nona giornata del campionato Primavera 1 2025/26: il nostro LIVE testuale

Allo 'Sportitalia Village ' è stata una partita ricchissima di emozioni! 9 gol totali e tantissime occasioni da ambe le parti. La squadra di Renna però si impone grazie alle prestazioni strepitose di: Scotti, Longoni, Ossola e Lontani su tutti. Tripletta per Lontani, grandi interventi di Longoni e giocate spettacolari di Scotti; in gol anche Ossola, Mancioppi e Castiello. Insomma una prestazione eccellente sia dei singoli che di squadra. Il Milan ha demolito il Cesena con ben 7 gol , dominando dal primo all'ultimo minuto.

La partita ha messo in mostra il grandissimo talento dei giovani rossoneri, che ora si trovano a soli quattro punti dalla Roma, prima in classifica. Le prossime partite per la squadra di Renna non saranno facili: dovranno affrontare, in ordine, Lazio, Juventus, Fiorentina ed Inter. Dunque, questa vittoria è stata e sarà fondamentale per aumentare il morale e arrivare carichi agli impegni successivi.

MILAN 7-2 CESENA

90'+5' Triplice fischio: Milan-Cesena finisce 7-2 90'+4' 7-2 Milan! Castiello!!! Incursione di Pandolfi che si fa tutto il campo incontrastato, poi al limite scarica su Castiello che con un destro fulminante firma il 7-2 rossonero! 90+3' Scotti imbuca per Mancioppi che però viene contenuto bene e viene costretto a tornare indietro 90' Assegnati 5' minuti di recupero 88' Incredibile: 6-2 Milan! Cross di Tartaglia deviato nella propria porta da Domeniconi, beffando così Gianfanti! 87' 5-2! Doppietta di Galvagno! Sul un pallone alto dal limite dell'area di rigore, fa una magia: sforbiciata dalla distanza che sorprende Longoni 86' 5-1 Milan! Mancioppi firma la manita rossonera!! In contropiede Scotti imbuca per Tartaglia il quale va a memoria sull'altra fascia da Mancioppi che segna in maniera molto agevole 85' Cambio Milan: esce Lontani ed entra Castiello 84' Miracolo di Longoni che nega ancora una volta il gol al Cesena! 82' 4-1 Milan! Tripletta di Lontani!!! Giocata, ancora una volta, geniale di Scotti che poi serve Lontani davanti alla porta. Il primo tiro finisce sul secondo palo, ma la fortuna gli sorride e il pallone gli ritorna sui piedi e alla seconda occasione non sbaglia e firma il poker rossonero! Arriva così a 6 gol in campionato, diventano capocannoniere!!! 80' Ultimi 10' minuti, il cesena prova il forcing finale, ma il Milan si difende bene! 78' Cambi Milan: escono Plazzotta e Nolli, entrano Tartaglia e Vechiu 76' Calcio di punizione dalla trequarti per il Cesena: il tiro sbatte sulla barriera... La ribattuta però favorisce un cross in area che finisce sui piedi di Galvagno, il quale prova una semirovesciata che finisce di poco fuori 73' Dal calcio d'angolo arriva un grandissimo tiro di Perera! Miracolo di Gianfanti, che di fatto la toglie da sotto l'incrocio 72' Scotti imbuca per Nolli sulla destra, che prova un tiro/cross chiuso in maniera provvidenziale! 70' Sta rischiando il Milan, ora iniziano ad essere tante le occasioni in favore degli ospiti! 67' Longoni con una grande uscita dice di no al gol del 3-2 firmato da Papa Wade!!! Dormita della difesa rossonera, graziata da una grandissimo Longoni 66' Fallo di Lontani: gamba alta su Papa Wade 63' Cambi Cesena: escono Carbone e Poletti, entrano Papa Wade e Zamagni 61' Velo intelligente si Lontani che permette ad Ossola di involarsi verso la porta. il centrocampista rossonero prova il tiro ma viene ribattuto... Calcio d'angolo 59' Ammonito Ribello per un intervento in scivolata duro su Ossola 57' Brivido per il Milan! Un pallone vagante in area finisce sul sinistro di Mattioli, che carica di potenza e non va distante dallo specchio della porta 55' Rossoneri in pieno controllo della partita. Cesena racchiuso nella sua metà campo 53' Rimane a terra Pandolfi dopo un duro colpo sul costato! Gioco fermo 51' Ammonito Poletti per una trattenuta evidente su Lontani, involato verso la porta 50' Monumentale Nolli, prima ferma l'avanzata di Tosku e poi, subito dopo, stoppa anche Mattioli! 48' Ossola vicino al 4-1! Grande giocata di scotti che entra in area di rigore e scarica su Ossola il quale fa partire un sinistro forte e preciso che finisce di poco lontano dal secondo piano 47' Parte fortissimo il Milan con una grande sgroppata di Perera sulla fascia. Viene chiuso dal rientro della difesa bianconera, ma da subito una grande segnale 46' Inizia il secondo tempo di Milan-Cesena 3-1 45'+2' Finisce 3-1 il primo tempo di Milan-Cesena! Primi 45' minuti molto divertenti con i rossoneri in totale controllo della gara, troppo timida la squadra di Campedelli 45'+1' Rossoneri che gestiscono il pallone e schiacciano i 'Cavallucci' nella propria metà a campo 45' Assegnati 2' minuti di recupero 44' Il Cesena non ci sta e riparte subito forte, Rossetti mette la punta del piede, su un cross che Longoni non riesce a bloccare, e mette in pezzo il pallone per Calvagno che firma il gol del 3-1 per i bianconeri 42' 3-0 Milan! Ossola firma il tris rossonero!!! Plazzotta imbuca per Ossola, che con un pallonetto salta Gianfanti e firma il 3-0 per i rossoneri! 39' Grande giocata, sull'out destro, di Ossola, che penetra in area di rigore, dove cade a terra per una spinta... lascia correre l'arbitro Castellano 38' Brivido, Zukic scivola sul passaggio di Longoni in area... Il centrale rossonero riesce però comunque a servire Nolli che a sua volta serve Ossola il quale permette ai rossoneri di uscire bene la pressione dei 'cavallucci' 37' Tosku dal limite dell'area prova il tiro, ma il suo destro è debole e lontanissimo dallo specchio della porta... zero tiri in 37' minuti per il Cesena 36' Occasione Milan! Grande giocata con la suola di Ossola che esce bene dal traffico e scarica su Perera che libera il sinistro: il suo tiro però finisce di poco lontano dal palo! Brivido per Gianfanti... 34' Carbone salta Nolli e mette un cross a rimorchio, ma il traversone va a vuoto e i rossoneri ripartono in contropiede con Scotti 32' Il Milan si difende bene dalla sfuriata del Cesena, e ora riprende a gestire la gara e spinge per fare il terzo gol 30' Sotto di 2-0, ora il Cesena alza il ritmo e prova a rendersi pericoloso 26' 2-0 Milan! Doppietta di Lontani!!! Pennellata perfetta di Perera sulla testa di Lontani, che incorna con la giusta cattiveria e fa doppietta. Gol da bomber vero. Quinto gol in campionato! 25' Lontani dalla lunghissima distanza prova a sorprendere Gianfanti, leggermente fuori dai pali... Il tiro, a sorpresa, però finisce fuori dallo specchio 23' Metà primo tempo: rossoneri in vantaggio 1-0, fin qui dominio totale dei rossoneri che non hanno concesso neanche un tiro in porta al Cesena 21' Rossoneri ancora pericolosi con Scotti, il contropiede però si spegne con un calcio d'angolo 18' 1-0 Milan! Gol di Simone Lontani!!! Grandissimo lavoro di Scotti, girato spalle alla porta si gira e salta l'avversario, l'uscita del portiere sporca la giocata ma la palla rimane lì e Lontani si fa trovare pronto e la butta dentro! 15' Primo quarto di gara che vola via: primi 15' minuti senza troppe emozioni. Ritmo basso, con le due squadre che sembrano studiarsi. 14' Calcio d'angolo per il Milan guadagnato da un tiro di Plazzotta sporcato dalla difesa bianconera. 12' Buonissimo lavoro di Perera che difende con il corpo un pallone destinato ad uscire... Guadagna così una preziosa rimessa dal fondo 11' Ossola ne esce in mezzo a due con una bella giocata e poi prova il cross, ma il traversone è troppo debole e viene allontanato senza difficoltà 10' Fallo di Tosku su Mancioppi 9' Mattioli prova a sfondare sulla sinistra, ma arriva la chiusura puntale di Nolli 8' Occasione Milan! Cross di Nolli, perfetto, sul quale arriva l'incornata di Scotti! Preciso e pronto Gianfanti 5' La Mantia rimasto a terra dolorante non riesce a continuare la gara: cambio obbligato per Renna. Al suo posto Mancioppi. 3' Calcio di punizione a favore del Cesena, ma ad avere la peggio nel contatto tra Tosku e La Mantia è proprio il rossonero 2' Rossoneri subito in attacco, gestione paziente in attesa di varchi nella difesa bianconera 1' Tutto pronto! Comincia Milan-Cesena! 12:45 15' minuti all'inizio dell'incontro... restate connessi! 12:30 30' minuti all'inizio dell'incontro... restate connessi! 12:00 +++ LA TERNA ARBITRALE +++ Direttore di gara: Giovanni Castellano di Nichelino (TO) Assistenti arbitrali: Andrea Galluzzo di Locri (RC) e Marco Colazzo di Casarano (LE) 12:00 +++ LE FORMAZIONI UFFICIALI +++ Milan (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Zukic, Nolli, Pandolfi; Ossola, Plazzotta; Lontani,La Mantia, Scotti. All. Renna Cesena (4-3-3): Gianfanti; Domeniconi, Kebbeh, Mattioli, Ribello; Poletti, Carbone, Abbondanza; Rossetti, Galvagno, Tosku, All. Campedelli

Alle ore 13:00,allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) si disputa il match tra Milan-Cesena valido per la nona giornata del campionato Primavera 1 2025/26. Si affrontano la nona in classifica e la seconda: i 'cavallucci' arrivano da quattro vittorie consecutive, mentre i rossoneri da due pareggi di fila contro Monza ed Atalanta. Si prospetta una partita ricca di emozioni e molto avvincente. A dirigere la gara sarà l'abritro Giovanni Castellano di Nichelino (TO), gli assistenti arbitrali saranno Andrea Galluzzo di Locri (RC) e Marco Colazzo di Casarano (LE).

L'anno scorso le due squadre si sono già affrontate: il risultato pende a favore dei 'Cavallucci', con uno 0-0 all'andata e un netto 2-0 al ritorno in favore del Cesena. Oggi, la squadra di Renna vorrà sicuramente riscattarsi, ed accorciare in classifica e risalire posizioni, anche se oggi non sarà certo facile. Le emozioni non mancheranno sicuramente!