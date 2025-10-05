Alle ore 15:00, allo stadio 'Carlo Rossoni' di Ciserano (BG) si disputa il match tra Virtus Ciserano e Milan Futuro valido per la sesta giornata di Serie D 2025/26: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei ragazzi di mister Massimo Oddo

Francesco De Benedittis 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 17:41)

Partita difficile per i ragazzi di Oddo che oggi non sono riusciti ad essere pericolosi come lo erano stati nelle scorse partite. C'è da dire anche che erano importanti le assenze per il Milan Futuro (Sala, Bonomi, Traore, Balentien) e che l'avversario ha fatto una gara prettamente difensiva puntando soprattutto al gioco di ripartenza. Una sconfitta che quindi servirà da lezione ad Oddo, bisognerà anche a riuscire a sbloccare partite difficili come questa. Nei ragazzi è da sottolineare la grandissima prestazione di Torriani e alla buonissima gara di Cappelletti, nonostante il rigore causato.

Dopo questa sconfitta, tra l'altro la prima in campionato, il Milan rimane fermo a 11 punti., momentaneamente al terzo posto.

VIRTUS CISERANO 1-0 MILAN FUTURO

90'+5' Triplice fischio di Fresu! Finisce 1-0 per la Virtus Ciserano 90'+5' Ultimo attacco per il Milan, Cappelletti ma viene fermato da Ferro 90+4' Ammonito Cavalieri per perdita di tempo 90'+'3 Occasione Milan! Cavalieri tiene in piedi la Virtus con una grande parata su un tiro di Borsani 90'+2' Cartellino giallo per Ferro per un gesto antisportivo 90' Saranno 5' i minuti di recupero 88' Cambio Virtus! Escono Legramandi e Viscardi, entrano Foroni e Bottoni 87' Cambio Milan! Esce Sia, entra Perrucci 86' Assedio del Milan, tanti cross su Asanji che ora sta diventando un fattore 85' Spizzata di testa di Asanji che innesca Sia, tiro murato... Il Milan inizia a farsi pericoloso 84' Ultimi minuti spezzettati, ora il Milan prova a cercare continuità 81' Ammonito Oddo per proteste 81' Cartellino giallo per Eletu per un intervento in ritardo su Viscardi 80' Cambio Virtus! Esce Lozza, entra Ferro 78' Milan all'assalto e prova a conquistare il pareggio a 10' minuti dalla fine 75' Cambio Milan! Esce Branca, entra Asanji 73' Lucenti contro Torriani ... para Torriani ma non può nulla sulla ribattuta di Viscardi! 1-0 Virtus 72' Cappelletti fa un fallo netto in area, e l'arbitro Fresu indica il dischetto! 72' Ammonito Dutu per una trattenuta netta su Viscardi involato verso la porta 70' Cambio Vitrus! Esce Fornari, entra Manzi 70' Gioco ancora fermo, si accascia Fornari 69' Cambio Milan! Esce Domnitei, entra Eletu 68' Tiro di Magrassi dal limite poco sopra la traversa, brivido per la Virtus 66' Cambio Virtus! Esce De Felice, entra Kasse 64' Occasione Virtus! Fornari innesca a campo aperto il solito Viscardi ma c'è la diagonale a dir poco perfetta di Borsani 60' Prende coraggio la Virtus, cross dall'out sinistro in mezzo all'area dove Viscardi riesce a colpire. Ancora una volta strepitoso Torriani! 58' Occasione Milan! Grandissima progressione di Capelletti sulla fascia, il terzino rossonero trova con un passaggio a rimorchio Domnitei che però spara alto! 53' Tiro di Cappelletti dalla distanza, centrato un difensore della Virtus 50' Virtus compatta nella sua metà campo, il Milan gestisce il possesso e appena possibile prova ad imbucare 48' Contrasto duro di Cappelletti su Viscardi, che resta a terra dolorante 47' Milan subito in gestione della gara 46' Cambio Milan! Escono Karaca e Geroli, entrano Borsani e Ibrahimovic 46' Inizia il secondo tempo di Virtus Ciserano e Milan Futuro 45'+1' Finisce il primo tempo tra Virtus Ciserano e Milan Futuro! Risultato fermo sullo 0-0, partita a ritmi piacevoli e con discrete occasioni per parte 45'+1' Minotti chiude su Viscardi, calcio d'angolo... ma non c'è più tempo 45' 1' minuto di recupero in questo primo tempo 44' De Felice alimenta l'azione della Virtus sulla fascia destra, scarica per Adenyo che punta Karaca e calcia... Sicuro Torriani 43' Viscardi ancora una volta si invola verso la porta, intervento in scivolata duro, e al limite del regolamento, di Dutu 41' Branca sfonda sull'out sinistro, lo chiude Quaggiotto. Il Milan recupera palla e prova ad alzare il ritmo in questi ultimi 5' minuti 39' Fallo di Marin su Branca! 37' Tiro tagliente di Branca che manca lo specchio della porta per poco 37' Cartellino giallo per Legramandi per un intervento falloso su Domnitei. Punizione per il Milan dal limite dell'area di rigore, affidata al mancino di Branca 33' Cross in mezzo allontanato bene dalla difesa rossonera 33' Cartellino giallo per un intervento in ritardo in scivolata su Quaggiotto. Calcio di punizione dalla trequarti per la Virtus 30' Vola il primo terzo di gara: finora partita molto combattuta 26' Occasione Virtus! Pallone perso dal Milan a centrocampo, ne approfitta la Virtus innescando Viscardi, il quale punta e salta Dutu e mette in mezzo per Lozza. Salva tutto Minotti con un intervento miracoloso 25' Fiammata del Milan sull'out destro con Domnitei che sfonda fino in area di rigore dove poi sbatte sulla difesa della Virtus. Hodzic conclude l'azione di Hodzic con un tiro forte ma impreciso 23' Da una palla vagante al limite rossonera, Testa prova un cross morbido verso Lozza. Esce bene in presa alta Torriani! 20' Altro lancio della Virtus su Viscardi, altro duello vinto da Minotti 20' Tanti lanci lunghi della Virtus finora, il Milan invece propone un gioco "palla a terra" e scambi ravvicinati 18' Riparte subito la Virtus con un lancio per Viscardi, ma ne esce elegantemente Minotti 18' Branca protegge palla e imbuca per Magrassi, che prova il cross in mezzo ... dove non c'è nessuno 16' Adenyo salta Karaca e mette un cross rasoterra per Lozza, che è in ritardo. Intercetta Cappelletti che ne esce fuori, addirittura, con una veronica. Qualità! 15' Inizia ad alzarsi il ritmo, il Milan alza la pressione 12' Retropassaggio timido di Dutu, che per poco non manda in porta la Virtus. Spazza Torriani! 9' Miracolo di Torriani! Viscardi vince il duello spalla-spalla con Minotti e si invola verso la porta... ma trova davanti a sè un grandissimo Torriani che para il tiro con il piede 6' Calcio d'angolo battuto corto, tiro di Domnitei dal limite che centra un compagno. Si riprende con una rimessa dal fondo per la Virtus 5' Primo calcio d'angolo per il Milan ottenuto grazie ad una sbavatura di Testa 3' Giro palla del Milan, finora scolastico, in attesa di trovare il varco giusto. Difende compatta la Virtus 1' L'arbitro fischia il calcio d'inizio! Curiosità: si affrontano le due squadre più giovani della Serie D. Età media in campo: 20 anni il Milan, 22 anni per la Virtus Squadre in campo! Virtus Ciserano in blu e Milan Futuro in bianco L'arbitro sarà il signor Salvatore Fresu, della sezione di Sassari 14:55 Tutto pronto allo stadio 'Carlo Rossoni', sta per cominciare Virtus Ciserano-Milan Futuro Sono da poco ufficiali le formazioni di Virtus Ciserano-Milan Futuro, 6^ giornata del campionato di Serie D 2025-2026. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori! Virtus Ciserano Bergamo (4-3-3): Cavalieri; De Felice, Testa, Quaggiotto, Lucenti; Legramandi, Adenyo, Marin; Fornari, Lozza, Viscardi. All.: Valenti. Milan Futuro (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Duțu, Karaca; Branca, Hodzic, Geroli; Sia, Domniței, Magrassi. All.: Oddo. 14:10 Il Milan Futuro è da poco arrivato allo stadio 'Carlo Rossoni' di Ciserano: le due squadre ora si preparano per il match, che inizierà alle 15

+++ SERIE D, VIRTUS CISERNANO-MILAN FUTURO: LA DIRETTA LIVE +++

Alle ore 15:00, allo stadio 'Carlo Rossoni' di Ciserano (BG), si disputa il match tra Virtus Ciserano e Milan Futuro, valido per la sesta giornata di Serie D 2025/26. Quella di oggi, si appresta ad essere una partita agevole per i rossoneri: si affrontano infatti la terza in classifica, il Milan Futuro, e l'undicesima, la Virtus Ciserano. Il percorso della squadra di Oddo finora è stato positivo: 3 vittorie e 2 pareggi. La stessa cosa non si può dire per la squadra di Valenti, che fin'ora ha vinto solo una partita, pareggiate 3 e persa 1.

Si prospetta una gara favorevole al Milan Futuro, che nonostante le assenza Sala (convocato per il Mondiale U20) oltre a Traore e Bonomi per infortunio, saprà regalare spettacolo come fatto fin'ora. Non è da sottovalutare però la Virtus Ciserano che con la sua esperienza nella categoria saprà recare fastidio alle squadra di Oddo. Seguite, dunque, con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara e, successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti