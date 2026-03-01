Vince il Milan! Che fatica contro la Cremonese: i rossoneri di Massimiliano Allegri fanno tantissima fatica con Audero e gli errori di Leao che sembrava portare verso una gara stregata. Al 90' arriva il gol di Pavlovic su calcio d'angolo (dove si è infortunato Bartesaghi). Nel recupero il 2-0 di Leao su assist di Nkunku.
partite
Cremonese-Milan 0-2, Serie A: tre punti sofferti per il Diavolo | PM
CREMONESE-MILAN 0-2 LE PAGELLE
FINE PARTITA (CREMONESE-MILAN 0-2)
Che fatica! Il Milan porta a casa tre punti fondamentali, ma lo fa con due gol nel recupero. Prima il colpo di testa di Pavlovic, poi il gol di Leao in contropiede. Vittoria fondamentale in ottica Champions League.
GOL LEAO (CREMONESE-MILAN 0-2)
Contropiede con campo spalancato. Spizza Fullkrug che manda in porta Nkunku e Leao. Il francese è bravo a passarla al portoghese che stavolta a porta vuota non sbaglia.
GOL PAVLOVIC CREMONESE-MILAN (0-1)
Angolo battuto ancora corto. Modric la mette al centro sul secondo palo. Spizzata di De Winter e Pavlovic la mette in porta da un passo.
CAMBIO MILAN
Fuori Bartesaghi per infortunio dentro Estupinan.
OCCASIONE MILAN
Corner battuto corto. Cross di Modric avvolgente, ma Fullkrug da ottima posizione non trova la porta di testa.
GIALLO CREMONESE MALEH
Steso Nkunku sulla fascia destro. Giallo giusto.
CAMBIO CREMONESE
Fuori Vandeputte per Grassi.
OCCASIONE CREMONESE
Punizione sulla trequarti. Palla arcuata sulla quale spicca Luperto. Maignan posizionato perfettamente controlla il colpo di testa con una mano.
C'è stato un controllo VAR per un possibile fallo da rigore su Fullkrug per una possibile trattenuto. Check terminato con Massa che non è stato chiamato a controllare. Per Marelli di DAZN la trattenuta su Fullkrug non è così forte da portare a un rigore.
CAMBI MILAN
Dentro Nkunku e Athekame per Pulisic e Tomori.
GIALLO TERRACCIANO (CREMONESE)
Il difensore in prestito dal Milan stende da dietro Leao. Giallo inevitabile.
OCCASIONE MILAN
Leao si accende da solo e si libera in area di rigore. Spreca però tutto ancora sul più bello. Tiro a giro troppo centrale e lento.
Il Milan non trova spazio: manovra offensiva dei rossoneri troppo lenta e macchinosa con pochi spunti.
Fullkrug prova a rientrare in campo, con Nkunku che era già pronto per il cambio a bordocampo.
Contropiede Milan con Leao dalla sinistra. Cross al centro per Fullkrug che non trova la palla, ma si fa male cadendo. I medici controllano polpaccio e ginocchio.
TRIPLO CAMBIO CREMONESE
Dentro Terracciano, Djuric e Barbieri.
4-3-3 confermato: davanti Leao, Fullkrug e Pulisic. Tomori scala terzino destro.
CAMBI MILAN
Dentro Fullkrug e Ricci per Saelemaekers e Fofana. Allegri passa probabilmente al 4-3-3.
OCCASIONE MILAN
Palla perfetta per Rabiot in profondità. Cross per Leao al centro che non trova ancora la rete da posizione perfetta. Bravo ancora Audero, ma altro gol mangiato dal portoghese.
Si risveglia la Cremonese che guadagna due corner in pochi minuti. Sul secondo tiro di Bonazzoli da buona posizione che va alto.
Sale il baricentro del Milan alla ricerca del gol del vantaggio.
Partita ora apertissima: prima occasione per Vardy chiuso dalla difesa rossonera. Poi contropiede del Milan con Saelemaekers che sbaglia l'ultimo passaggio.
Contropiede in solitaria di Leao che si fa tutto il campo, ma sbaglia l'ultimo controllo in area di rigore prima del possibile cross dalla sinistra. Bravo Folino in copertura.
Partito decisamente più aggressivo il Milan. Massa lascia correre molto: possibile contatto al limite su Saelemaekers, nessun fallo.
Al via il secondo tempo di Cremonese-Milan.
FINE PRIMO TEMPO CREMONESE-MILAN (0-0)
Milan che parte a rilento, ma poi crea delle gigantesche occasioni da rete con Leao, Pulisic e Fofana. Poco cinici i rossoneri e molto bravo il portiere Audero.
OCCASIONE MILAN
Stavolta Fofana tira da ottima posizione. Ancora bravissimo Auduro a chiudere la porta.
OCCASIONE MILAN
Praterie per i rossoneri. Altro filtrante di Fofana stavolta per Pulisic. Bravissimo Audero a chiudere ancora una volta la parte della Cremonese. Sul corner seguente Rabiot sfiora la traversa di testa.
Partita molto aperta e ritmi abbastanza intensi in questo finale di frazione.
Decisamente più vispo il Milan dopo l'occasione sprecata malamente da Leao.
OCCASIONE MILAN
Giocata clamorosa di Fofana che sulla trequarti trova un filtrante perfetto per Leao. Uno contro uno contro Audero Rafa spara incredibilmente fuori. Che occasione.
Prima mezz'ora deludente del Milan: poco gioco, pochissime occasione. Decisamente meglio la Cremonese per intensità e voglia.
OCCASIONE CREMONESE
Bonazzoli a un passo dal gol. Cross dalla sinistra di Pezzella sul secondo palo. Bartesaghi corregge quel poco che basta per evitare il gol sul tiro di Bonazzoli.
Resta simile il copione della partita con entrambe le squadre che non sembrano volersi squilibrare troppo in questo primo tempo.
OCCASIONE MILAN
Leao lancia Saelemaekers in campo aperto. Il belga salta Folino e prova un tiro dal limite dell'area. Conclusione però strozzate e larga.
Ritmi non altissimi in impostazione da parte dei rossoneri che faticano a costruire gioca se non in ripartenza.
Milan che gioca decisamente più in ripartenza con il pallino del gioco in mano alla Cremonese.
OCCASIONE MILAN
Rispondono i rossoneri: grande cross di Rabiot per Leao. Anticipo di Folino salvifico a pochi passi dalla porta di Audero.
Cremonese molto aggressiva partita decisamente meglio dei rossoneri.
OCCASIONE CREMONESE
Pericolosa la Cremonese su calcio d'angolo: la palla resta pericolosamente in area e il tiro di Vardy viene deviato.
Pressing alto della Cremonese stabilmente nel campo del Milan.
Subito intensità nei primissimi minuti di gioco.
E' iniziata la partita tra Cremonese e Milan!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Davide Nicola e Massimiliano Allegri!
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Nava, Silvestri, Ceccherini, Faye, F. Terracciano, Barbieri, Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Payero, Djurić, Sanabria. Allenatore: Nicola.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026.
+++ CREMONESE-MILAN LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA +++
Cremonese-Milan, Massimiliano Allegri potrebbe cambiare qualcosa per mettere in difficoltà una delle cosiddette piccole in Serie A
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle 12:30, si disputerà allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona, Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA