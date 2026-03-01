Ancora padroni di casa insidiosi al 58', con l'iniziativa dalle retrovie di Sebastiano Luperto: tiro dalla distanza e pallone, deviato, che termina sul fondo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Federico Bonazzoli si gira e tira: pallone in curva. Palla-gol clamorosa per il Milan al 60', con Adrien Rabiot che, involatosi sulla sinistra, mette al centro dell'area di rigore per l'accorrente Rafael Leão: il portoghese, a tu per tu con Emil Audero, mette alto sulla traversa.
Al 63', quindi, Allegri cambia. Fuori Alexis Saelemaekers e Youssouf Fofana; dentro, al loro posto, Niclas Füllkrug e Samuele Ricci. Il Milan, così, passa al 4-3-3. La Cremonese, sull'asse Alessio Zerbin - Jari Vandeputte, va al tiro al 67' con il belga: pallone sul fondo. Cambia, dunque, anche Nicola. Al 67', fuori Matteo Bianchetti, lo stesso Zerbin e Vardy; dentro Filippo Terracciano, Tommaso Barbieri e Milan Djurić.
Pavlović e Leão proprio nel finale!—
Un minuto più tardi Leão crea scompiglio sul versante sinistro e prova a mettere al centro dell'area di rigore per Füllkrug, che non riesce - in area piccola - a piazzare la zampata vincente. Accelerata, al 73', di Leão che taglia in due la difesa dei padroni di casa, arriva al tiro in porta ma la sua conclusione è troppo debole e centrale per spaventare Audero. Un minuto dopo, si rinnova la sfida: Leão tira dalla lunga distanza, Audero para il tiro centrale del numero 10 rossonero.
Al 79' Allegri spedisce in campo Zachary Athekame per Tomori e Christian Pulisic. Un minuto dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione di Vandeputte, il colpo di testa di Luperto è parato in due tempi - centralmente - da Maignan. All'82' esce proprio Vandeputte ed entra, al suo posto, Alberto Grassi. Bonazzoli, alla ripresa del gioco, va al tiro dalla lunga distanza: pallone, però, molto lontano dalla porta di Maignan.
Ricci, all'84', prova un destro da fuori, ma senza troppa fortuna. All'86', poi, sul cross di Modrić, il colpo di testa di Füllkrug termina di poco alto sulla traversa. All'89', infortunio per Davide Bartesaghi: entra Pervis Estupiñán. Sul corner successivo, cross di Modrić, sponda aerea di Koni De Winter e Strahinja Pavlović, sotto misura, di testa insacca per il vantaggio - un po' a sorpresa - del Diavolo di Allegri! L'arbitro Davide Massa di Imperia concede 4' di recupero, nel corso dei quali, in contropiede, Nkunku serve a Leão il pallone per il raddoppio! Cremonese-Milan 0-2 al 90': tre punti, importanti, per la zona Champions, a una settimana dal derby. Ma nelle prossime partite si dovrà giocare necessariamente meglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA