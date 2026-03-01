Cremonese-Milan 0-0 (45′): quattro nitide palle-gol per noi | Serie A News

È finito il primo tempo di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Zini' di Cremona tra i grigiorossi di Davide Nicola e i rossoneri di Massimiliano Allegri

