Cremonese-Milan 0-0 (45′): quattro nitide palle-gol per noi | Serie A News

È finito il primo tempo di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Zini' di Cremona tra i grigiorossi di Davide Nicola e i rossoneri di Massimiliano Allegri
È terminato da pochi minuti il primo tempo di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Zini' di Cremona. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i grigiorossi di Davide Nicola e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Cremonese-Milan 0-0, il racconto del primo tempo

La partita inizia con un buon ritmo, da una parte e dall'altra. La prima occasione, al 6', è per la Cremonese e arriva con un tiro sotto misura di Jamie Vardy deviato in calcio d'angolo. Un minuto più tardi tiro dalla distanza di Youssef Maleh, con pallone che termina di molto alto sulla traversa della porta difesa da Mike Maignan.

Replica del Milan, all'10', con il cross dalla sinistra di Adrien Rabiot a cercare Rafael Leão nel cuore dell'area di rigore: l'attaccante portoghese, però, è anticipato di poco da Francesco Folino in corner. Al 20' arriva il secondo squillo dei rossoneri, con l'azione personale di Alexis Saelemaekers che, dalla destra, si accentra e tira: pallone sul fondo, alla sinistra di Emil Audero.

Al 26' la Cremonese va vicino al gol: cross, dalla sinistra, di Giuseppe Pezzella che trova pronto alla deviazione Federico Bonazzoli: l'anticipo dell'attaccante grigiorosso su Koni De Winter - deviato dal rossonero - finisce di poco fuori. Sugli sviluppi del corner, conclusione al volo di Vardy: il pallone, svirgolato con il destro, termina però abbondantemente a lato.

Leão e Pulisic, che spreco! Bravo Audero su Fofana

Il Diavolo si riaffaccia - per così dire - nella metà campo dei padroni di casa con il sinistro, finito altissimo, di Davide Bartesaghi al 30'. Chance colossale per il Milan al 34': filtrante, molto bello, di Youssouf Fofana per Leão che, infilatosi in contropiede tra le maglie della difesa grigiorossa, angola troppo una conclusione che termina a fil di palo.

Al 36' alleggerimento della Cremonese, con Morten Thorsby che va al tiro dalla lunga distanza (para centralmente Maignan), quindi, al 39', sul cross dalla destra di Alessio Zerbin, Bonazzoli prova il colpo di testa ma senza troppo successo. Al 43', poi, sul cross di Rabiot dalla sinistra, per poco Luka Modrić, in tap-in, non anticipa l'uscita bassa di Audero.

Palla-gol pazzesca, al 45', di Fofana in verticale per Christian Pulisic che, presentatosi a tu per tu con Audero, tira a botta sicura. Il portiere della Cremonese, però, alza la sfera sopra la traversa. Sull'angolo, battuto da Bartesaghi, il colpo di testa di Rabiot termina di poco alto sulla traversa. Poi, proprio nell'unico minuto di recupero, Fofana chiama Audero ad un'altra, grande parata all'angolo su una botta precisa di destro. Cremonese-Milan 0-0 al 45': bisognerà alzare i ritmi e il grado di pericolosità sotto porta per portare a casa l'intera posta in palio.

