Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Cremonese-Milan, Brocchi: “Pensavo che Allegri potesse giocarsi lo scudetto, ma ora l’Inter è irraggiungibile”

CREMONESE-MILAN

Cremonese-Milan, Brocchi: “Pensavo che Allegri potesse giocarsi lo scudetto, ma ora l’Inter è irraggiungibile”

Brocchi: 'Il Milan perde troppi punti contro le squadre piccole. Su Fofana...'
Nel classico pre-partita di DAZN, l'ex giocatore e allenatore rossonero Cristian Brocchi, si è espresso sul momento di forma del Diavolo in vista di Cremonese-Milan
Redazione PM

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Cremonese, match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri di Max Allegri sono chiamati ad alzare la testa dopo la brutta sconfitta rimediata a San Siro contro il Parma.

Cremonese-Milan, le parole di Brocchi

—  

Nel consueto pre-partita di DAZN si è espresso anche Cristian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole in vista della sfida contro la Cremonese.

LEGGI ANCHE

"Pensavo che Allegri potesse giocarsi fino alla fine lo scudetto, ma l'Inter ora è irraggiungibile. Quando il Milan deve giocare partite difficili è sempre concentrato. Contro le squadre piccole fa tanti errori e perde troppi punti. La Cremonese è in difficoltà emotiva, quando hai tanti risultati negativi le emozioni possono incidere. Leao fatica da punta centrale, non ha spazio per mettere in risalto le sue qualità. Dal centro sinistra può andare in quella che è la sua specialità: l'uno contro uno".

LEGGI ANCHE: Cremonese-Milan di Serie A: la partita dello 'Zini' in diretta | LIVE News >>>

"Tutti danno per certo il posizionamento in Champions del Milan, ha sempre dato l'idea di essere una squadra solida. Adesso giochi contro la Cremonese, hai avuto problemi con le piccole, e dopo una sconfitta si mette in dubbio tutto. Il Milan deve dimostrare di essere quella squadra in grado di non farsi battere da nessuno. Fofana è un giocatore che dà equilibrio, ha meno tecnica di Modric e Rabiot, ma ha tanta sostanza. Il Milan ha bisogno del miglior Pulisic, ma è difficile mantenere lo stesso livello per tutta la stagione ".

Leggi anche
Milan, Tare: “Parma? Non voglio fare polemiche. La prossima stagione sarà diversa e...
Tomori prima di Cremonese-Milan: “Giorni un po’ particolari. Ecco cosa dovremo fare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA