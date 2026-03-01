Brocchi: 'Il Milan perde troppi punti contro le squadre piccole. Su Fofana...'

" Pensavo che Allegri potesse giocarsi fino alla fine lo scudetto, ma l'Inter ora è irraggiungibile. Quando il Milan deve giocare partite difficili è sempre concentrato. Contro le squadre piccole fa tanti errori e perde troppi punti. La Cremonese è in difficoltà emotiva, quando hai tanti risultati negativi le emozioni possono incidere. Leao fatica da punta centrale, non ha spazio per mettere in risalto le sue qualità. Dal centro sinistra può andare in quella che è la sua specialità: l'uno contro uno".

"Tutti danno per certo il posizionamento in Champions del Milan, ha sempre dato l'idea di essere una squadra solida. Adesso giochi contro la Cremonese, hai avuto problemi con le piccole, e dopo una sconfitta si mette in dubbio tutto. Il Milan deve dimostrare di essere quella squadra in grado di non farsi battere da nessuno. Fofana è un giocatore che dà equilibrio, ha meno tecnica di Modric e Rabiot, ma ha tanta sostanza. Il Milan ha bisogno del miglior Pulisic, ma è difficile mantenere lo stesso livello per tutta la stagione ".