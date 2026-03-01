Pianeta Milan
CREMONESE-MILAN

Tomori prima di Cremonese-Milan: “Giorni un po’ particolari. Ecco cosa dovremo fare oggi”

Tomori prima di Cremonese-Milan: 'Giorni un po' particolari. Ecco cosa dovremo fare oggi'
Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Ovviamente dopo una sconfitta i giorni seguenti sono un po' particolari, soprattutto dopo 24 partite senza perdere. Ma sapevamo che avevamo un'altra partita per correggere ciò che è stato fatto. Oggi è quella partita: dobbiamo reagire".

"Ogni partita in questo campionato è difficile: dobbiamo stare focalizzati su ciò che dobbiamo fare, in fase offensiva e difensiva. Se facciamo le cose per bene possiamo dimostrare la nostra qualità. Dobbiamo scendere sul campo con la giusta mentalità".

