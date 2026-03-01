Pianeta Milan
CREMONESE-MILAN

Cremonese, Vandeputte: “Le qualità del Milan sono chiare. Le consociamo tutti”

Jari Vandeputte, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona
Emiliano Guadagnoli
Jari Vandeputte, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Si può essere più leggeri? "Le qualità del Milan sono chiare. Le consociamo tutti. Ma ci sono anche le nostre di qualità. La fiducia ci deve essere sempre, l'avversario cambia nulla".

