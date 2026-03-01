Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
CREMONESE-MILAN
Milan, Tomori: “Cremonese? Ogni partita è difficile. Dobbiamo reagire”
Quanto è rischiosa questa partita? "Ogni partita è difficile. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo reagire dopo il Parma. Dobbiamo iniziare forte. Abbiamo questa mentalità per questa partita. La sconfitta col Parma? Oggi abbiamo una partita per correggere quanto fatto domenica. Dobbiamo reagire forte per mantenere la posizione in classifica. Allegri ci ha detto che nel calcio ci sono sconfitte che meritiamo o meno, ma abbiamo perso e dobbiamo reagire. Dobbiamo continuare il nostro percorso".
