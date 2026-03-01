Pianeta Milan
Milan, Tare: “Parma? Non voglio fare polemiche. La prossima stagione sarà diversa e importante”

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Avete ridato credibilità alla squadra: "Vedendo il risultato dello scorso anno l'obiettivo era dare stabilità. Di creare una squadra che può raggiungere obiettivi importanti come la Champions League. Abbiamo fatto un lavoro importante in società, staff e rosa. E' un percorso nuovo, ci sta perdere qualche punto strada facendo. Rimaniamo concentrati e consapevoli che dobbiamo centrare il nostro obiettivo e guardare al futuro con grande entusiasmo".

Temete un contraccolpo psicologico sul mancato sogno Scudetto? "Nel calcio abbiamo visto di tutto e di più. Una sconfitta non ti può togliere le certezze di 6 mesi. Abbiamo anche visto come è arrivata, senza fare polemiche. Oggi abbiamo la possibilità di fare una grande partita e di pensare al derby con entusiasmo".

Sul programmare la prossima stagione senza certezza Champions: "Si fa facendo un lavoro di gruppo condividendo delle idee. Sarà una stagione importante, diversa da questa e con più partita. Il Milan deve essere competitivo anche bella prossima stagione. Le idee qualche volta possono essere anche non uguali, ma alla fine conta solo il Milan".

