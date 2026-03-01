Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata di Serie A Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona
Se hanno preso in giro Pavlovic per il gol di naso: "Non l'ho visto, sono contento che ha fatto gol. Mi hanno dato l'assist o no? (risate)". Il belga vede il gol e reagisce così: "Bel gol bellissimo, wow". Leao parla del derby come partita personale: "Come dice lui. I tifosi ci tengono molto, anche noi. Il derby rimane il derby, Rafa ha ragione". Come vi trovate nella difesa a 4? "Non posso dirlo esattamente perché l'abbiamo provata poco. Non ti so dire come mi sento o come ci sentiamo".
