Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri dopo Cremonese-Milan: “Una vittoria in meno alla quota Champions. Leao si muove bene da centravanti”

CREMONESE-MILAN

Allegri dopo Cremonese-Milan: “Una vittoria in meno alla quota Champions. Leao si muove bene da centravanti”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Sky Sport 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cremonese-Milan 0-2, così Allegri nel post-partita di 'Sky Sport'

—  

Su Youssouf Fofana tra i migliori in campo: "Infatti l'ho levato (ride, n.d.r.). Ha fatto una buona partita ma sono contento di tutti i ragazzi. Oggi vincere non era semplice anche perché ci portavamo dietro la sconfitta col Parma. Siamo partiti nei primi 20 minuti troppo nervosi e sbagliavamo troppo con la palla. Piano piano la squadra ha fatto meglio. Sono molto contento di tutti: chi è entrato ha dato un grande apporto. Poi qualcuno che esce dal campo può essere arrabbiato ma l'importante è che faccia il suo dovere".

LEGGI ANCHE

Su quanto era importante vincere oggi per 'switchare': "Importante per allungare in classifica, ci manca una vittoria in meno alla quota Champions. Serviva scuotersi dopo il Parma: perdere dopo sei mesi fa più male che in altre occasioni. I ragazzi sono stati molto bravi: devono stare sereni perché hanno ottime qualità e sono un gruppo straordinario".

Su Rafael Leão: "Rafa sta crescendo molto come tutti, si sta muovendo bene da centravanti: a volte non lo troviamo noi sull'attacco alla profondità. In campo aperto poi è devastante".

Sull'obiettivo per cui si gioca in questo derby: "Per tutto: sarà una bellissima serata. Siamo fortunati a goderci e vivere queste serate. Bisogna prepararla bene e godercela fino in fondo".

Su cosa chiede a Leão in fase realizzativa: "Ultimamente credo stia crescendo molto, già dall'inizio del campionato. Sta crescendo anche sul piano di responsabilità. Sta diventando uomo e oggi pomeriggio ha fatto una buona partita".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Su quanto è stato coraggioso giocare con tre giocatori diffidati per il derby: "Bisognava guardare partita per partita: è un senso di responsabilità di saper giocare anche le partite da diffidati".

Leggi anche
Milan, infortunio Bartesaghi: condizioni e tempi di recupero, derby a rischio
Gol di ‘naso’ di Pavlovic. De Winter scherza: “Bel gol wow. Mi hanno dato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA