Cremonese-Milan 0-2, così Allegri nel post-partita di 'Sky Sport'

Su Youssouf Fofana tra i migliori in campo: "Infatti l'ho levato (ride, n.d.r.). Ha fatto una buona partita ma sono contento di tutti i ragazzi. Oggi vincere non era semplice anche perché ci portavamo dietro la sconfitta col Parma. Siamo partiti nei primi 20 minuti troppo nervosi e sbagliavamo troppo con la palla. Piano piano la squadra ha fatto meglio. Sono molto contento di tutti: chi è entrato ha dato un grande apporto. Poi qualcuno che esce dal campo può essere arrabbiato ma l'importante è che faccia il suo dovere".