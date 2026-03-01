Su quanto era importante vincere oggi per 'switchare': "Importante per allungare in classifica, ci manca una vittoria in meno alla quota Champions. Serviva scuotersi dopo il Parma: perdere dopo sei mesi fa più male che in altre occasioni. I ragazzi sono stati molto bravi: devono stare sereni perché hanno ottime qualità e sono un gruppo straordinario".
Su Rafael Leão: "Rafa sta crescendo molto come tutti, si sta muovendo bene da centravanti: a volte non lo troviamo noi sull'attacco alla profondità. In campo aperto poi è devastante".
Sull'obiettivo per cui si gioca in questo derby: "Per tutto: sarà una bellissima serata. Siamo fortunati a goderci e vivere queste serate. Bisogna prepararla bene e godercela fino in fondo".
Su cosa chiede a Leão in fase realizzativa: "Ultimamente credo stia crescendo molto, già dall'inizio del campionato. Sta crescendo anche sul piano di responsabilità. Sta diventando uomo e oggi pomeriggio ha fatto una buona partita".
Su quanto è stato coraggioso giocare con tre giocatori diffidati per il derby: "Bisognava guardare partita per partita: è un senso di responsabilità di saper giocare anche le partite da diffidati".
