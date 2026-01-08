+++ MILAN-GENOA, LE NOTIZIE LIVE +++
Milan-Genoa di Serie A 0-0: grifone pericoloso in ripartenza | LIVE News
Punizione per il Grifone: cross in area,Colombo prova di testa sul secondo palo ma la palla finisce da Maignan
Un cross interessante on viene agganciato da Rafa Leao, con il difensore rossoblù che spazza via
Pavlovic raggiunge un pallone in area, ma il colpo di testa finisce sopra la traversa
Fofana rende palla e scatta dentro l'area ma l'avversario lo ferma con un contrasto. Calcio d'angolo.
Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Genoa!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Daniele De Rossi.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Castiello, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovski, Frendrup, Thorsby, Martín; Vitinha, Colombo. A disposizione: Lysionok, Sommariva, Otoa, Sabelli, Ellertsson, Masini, Stanciu, Cuenca, Ekhator, Fini, Venturino, Nuredini. Allenatore: De Rossi.
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Genoa! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Milan-Genoa, in programma alle ore 20:45 di giovedì 8 gennaio 2026 a San Siro
Milan-Genoa, per Massimiliano Allegri quasi del tutto finita l'emergenza infortuni. 'Solo' due giocatori non sono disponibili. Ecco le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'
Milan-Genoa, Loftus-Cheek dovrebbe partire dalla panchina. Due importanti segnali arrivano da Massimiliano Allegri e Massimo Ambrosini. Ecco la nostra analisi
Milan-Genoa, probabili formazioni: zero calcoli per Massimiliano Allegri che dovrebbe puntare sui migliori possibili. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Genoa, 19^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
