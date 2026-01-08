partite

Milan-Genoa di Serie A 0-0: grifone pericoloso in ripartenza | LIVE News

Milan-Genoa di Serie A: la diretta della partita di 'San Siro' | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Genoa, 19^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

08/01/2026 - 20:45
MILAN
0-0
GENOA
23'

Punizione per il Grifone: cross in area,Colombo prova di testa sul secondo palo ma la palla finisce da Maignan

 

14'

Un cross interessante on viene agganciato da Rafa Leao, con il difensore rossoblù che spazza via

9'

Pavlovic raggiunge un pallone in area, ma il colpo di testa finisce sopra la traversa

7'

Fofana rende palla e scatta dentro l'area ma l'avversario lo ferma con un contrasto. Calcio d'angolo.

1'
inzio-match

Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Genoa!

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Daniele De Rossi.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek, Castiello, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

 

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovski, Frendrup, Thorsby, Martín; Vitinha, Colombo. A disposizione: Lysionok, Sommariva, Otoa, Sabelli, Ellertsson, Masini, Stanciu, Cuenca, Ekhator, Fini, Venturino, Nuredini. Allenatore: De Rossi.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026

+++ MILAN-GENOA, LE NOTIZIE LIVE +++

MILAN-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: ECCO LA GRANDE NOVITÀ TRA I ROSSONERI DI ALLEGRI

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 a 'San Siro'

MILAN-GENOA, PULLMAN ROSSONERO ARRIVATO A 'SAN SIRO' | VIDEO

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Genoa! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo

MILAN-GENOA, TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI 

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Milan-Genoa, in programma alle ore 20:45 di giovedì 8 gennaio 2026 a San Siro

MILAN-GENOA, ALLEGRI RECUPERA QUASI TUTTI

Milan-Genoa, per Massimiliano Allegri quasi del tutto finita l'emergenza infortuni. 'Solo' due giocatori non sono disponibili. Ecco le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'

MILAN-GENOA, SEGNALI PER LOFTUS-CHEEK 

Milan-Genoa, Loftus-Cheek dovrebbe partire dalla panchina. Due importanti segnali arrivano da Massimiliano Allegri e Massimo Ambrosini. Ecco la nostra analisi

MILAN-GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan-Genoa, probabili formazioni: zero calcoli per Massimiliano Allegri che dovrebbe puntare sui migliori possibili. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Genoa, 19^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA