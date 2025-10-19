Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa il match tra Milan Futuro e Caldiero Terme valido per l'ottava giornata di Serie D 2025/26: ecco il nostro LIVE testuale!

Francesco De Benedittis 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 17:47)

Termina 0-2 la partita Milan Futuro e Caldiero Terme. Dopo un primo tempo equilibrato e ricco di duelli, nel secondo tempo il Milan futuro cala e il Caldiero Terme, da squadra esperta, gestisce a suo piacere la gara arrivando a siglare anche due gol. La squadra di Oddo non è riuscita a reagire al primo gol di Mauri, e i tentativi di pareggiarla sono stati vani. Poche le occasioni per il Milan, anche a causa di numerose imprecisioni a centrocampo e in attacco. Da sottolineare la strepitosa prestazione di Cappelletti!

Va detto che il Milan Futuro perde contro una squadra esperta e in maniera anche molto sfortunata: il secondo gol è un autorete nata da un calcio d'angolo estremamente dubbio, e al 52' è stato negato un rigore netto al Milan Futuro. Detto ciò, la squadra di Oddo non è riuscita a trovare la chiave giusta per sbloccare questa partita, già difficile di per sè ma resa ancora più complicata dalle numerose assenze. Partite come quella di oggi, saranno sicuramente utili a una squadra così giovane per imparare a gestire situazioni simili e crescere.

MILAN FUTURO 0-2 CALDIERO TERME

90'+5' Triplice fischio: termina 0-2 Milan Futuro-Caldiero Terme! 90'+4' Partita sostanzialmente chiusa, ora il Caldiero Terme continua ad attaccare mentre la squadra di Oddo si difende ed aspetta solo il fischio finale 90+2' 0-2! La deviazione sfortuna di Magrassi sul calcio d'angolo consegna il raddoppio al Caldiero Terme 90+1' Borsani chiude su Caneva, calcio d'angolo molto dubbio assegna al Caldiero Terme! 90' Assegnati 5' minuti di recupero 89' Ammonito Orfeini per un gesto antisportivo 89' Magia di Orfeini in area di rigore, esce sicuro e in maniera felina Torriani 88' Scavetto di Cappelleti a cercare Magrassi, lo anticipa Pelagatti 87' Prova l'assalto finale il Milan Futuro, a tre minuti dal 90esimo 85' Cross di Caneva, Mauri reclama un fallo di mano in area di rigore del Milan. L'arbitro lascia giocare! 83' Zazzi serve Furini, appena entrato, che con una bella giocata protegge palla e scarica su Caneva il quale conquista un importante rimessa laterale e lascia scorrere secondi preziosi 79' Triplo cambio per il Milan Futuro: escono Dutu, Branca e Domnitei ed entrano Perrucci, Eletu e Grassi 78' Cambio Caldiero Terme! Escono Viviani e locati, entrano Parisi e Furini 77' Calcio d'angolo per il Milan affidato a Cappelletti, il cross però viene spazzato nella terra di nessuno 75' A 15' minuti dalla fine, la squadra di Oddo si trova sotto di un gol. Ora i rossoneri prendono in mano la gara costringendo il Caldiero Terme a chiudersi completamente nella propria metà campo 73' Gol Caldiero Terme! 0-1 : bellissima giocata di Mauri che dopo aver sbagliato poco fa, si rifà immediatamente con un bel gol che punisce, un incolpevole, Torriani! 71' Occasione Caldiero Terme! Bellissimo lancio di Gecchele a trovare quasi sui piedi Mauri solo in area di rigore. Per fortuna per la difesa rossonera, l'attaccante avversario, arrivato un attimo in ritardo, non riesce a metterla giù! 70' Gioco fermo: resta a terra Gentile! 69' Borsani recupera palla e innesca il contropiede rossonero, ma una giocata troppo raffinata di Ibrahimovic vanifica tutto e innesca la ripartenza della squadra ospite 68' Cambio Caldiero Terme! Esce Cavallotti, entra Zazzi 66' Gioco fermo: crampi per Cavallotti! 63' Cambio Milan Futuro! Esce Perina, entra Vladimirov. Oddo passa alla difesa a tre per respingere gli attacchi del Caldiero Terme! 61' Doppio cambio per il Caldiero Terme: escono Zerbato e Goglino, entrano Mauri e Orfeini 59' L'arbitro non fischia nonostante i due giocatori del Milan Futuro a terra, respinge la difesa rossonera ma è il Caldiero Terme spinge sempre con più insistenza 58' Ammonito Hodzic! Intervento in ritardo su Caneva. Due ammonizioni per parte! 53' Cambi Milan! Esce Geroli, entra Ibrahimovic 52' Occasione Milan! Branca cross in mezzo e serve Perina che stoppa di petto, la mette giù e da due passi non trova il gol. Merito della grande parata di Zouaghi, ma soprattutto della evidentissima trattenuta su Perina non fischiata dal direttore di gara Valenti 51' Calcio d'angolo del Caldiero Terme: il solito Pelagatti ci arriva e spaventa la difesa rossonera 48' Punizione affidata a Domnitei, che va diretto in porta... si immola, con un brivido, la difesa del Caldiero Terme 48' Fallo di mano di Caneva, che gli costa l'ammonizione e regala un calcio di punizione da posizione defilata al Milan 47' Fallaccio di Locati su Borsani, ma l'arbitro lascia giocare 46' L'arbitro Vincenzi fischia l'inizio del secondo tempo 45+3' Finisce 0-0 il primo tempo tra Milan Futuro e Caldiero Terme! 45'+3' Assegnati 3' minuti di recupero 45' Occasione Milan! Recupera palla Hodzic che poi serve Perina, il quale punta e poi serve in area Cappelletti che di prima tira a botta sicura ma Zouaghi con un miracolo gli nega il gol 44' Cappelletti resta in campo: il gioco riprende 43' Resta a terra dolorante Cappelletti 42' Fallo di Viviani ed ammonizione per un intervento duro su Cappelletti 40' Sbaglia l'uscita palla Pelagatti, Domnitei ne approfitta e prova dall'out sinistro prova il cross ma viene intercettato.. occasione mancata! 38' Sull'out destro Cavallotti punta la difesa rossonera, ma per l'ennesima volta sbatte su Cappelletti che conquista anche la rimessa dal fondo 37' Ammonito Perina! 36' Esce bene dal pressing il Milan: Borsani innesca Branca che conduce e poi cambia gioco ma è in ritardo Cappelletti sull'altra fascia... nonostante ciò riesce ad arrivare sul pallone e a mettere, dopo una bella giocata, un cross morbido in mezzo dove però non trova la testa di Domnitei 34' Calcio d'angolo per il Caldiero Terme che spaventa la difesa rossonera: Pelagatti colpisce di testa e va vicino al gol 33' Cavallotti conduce il contropiede del Caldiero Terme, serve in corsa Gentile ma viene chiuso in scivolata da un onnipresente Cappelletti 30' Primo terzo di gara molto intenso, tanti duelli e continue ripartenze 29' Punizione fotocopia a quella di Branca di prima, sulla ribattuta c'è una gamba alta sul volto di Minotti 28' Ripartenza Caldiero Termi, interrotta fallosamente dal ritorno di Hodzic su Gecchele. Calcio di punizione dal limite per la squadra ospite! 26' Occasione Caldiero Terme! Cross in mezzo, tutto solo Gentile di testa si divora un gol da due passi... Salva tutto Torriani! 25' Fallo di Cappelletti su Gecchele e regala al Caldiero Terme una punizione simile a quella fischiata poco fa a Sia 23' Cross in mezzo che viene sventato dalla difesa ospite, la palla spazzata la recupera immediatamente Branca che scarica su Borsani che prova ad alimentare l'azione ma il suo cross viene deviato in calcio d'angolo 22' Magia di Sia che viene steso da Gecchele! Calcio di punizione da posizione interessante per un possibile cross in mezzo a cercare le torri 20' Grande chiusura di Dutu! Il difensore e capitano rossonero recupera in velocità l'attaccante avversario e scarica su Torriani 17' Cavallotti sbilancia Cappelletti, già in volo, e sul costato. Il terzino del Milan è molto dolorante ma è in grado di riprendere il gioco anche grazie all'intervento dello staff sanitario rossonero 15' Primo quarto d'ora molto intenso e fisico: tanti falli e continui duelli 14' Fondamentale Domnitei: si abbassa a centrocampo, protegge palla su Pelagatti e conquista anche il fallo. Calcio di punizione che permette alla squadra rossonera di riprendere la gestione della palla e riprendere fiato 12' Ottima chiusura di Cappelletti che finora sta annullando completamente Cavallotti 10' Lancio di Minotti su Domnitei che prova a mettere giù una palla difficilissima, ed infatti non ci riesce e l'esperto Pelagatti riesce a coprire 8' Punizione affidata al mancino di Branca, che prova a giocare il Jolly facendola passare sotto la barriera: purtroppo però una deviazione sporca il tiro 7' Occasione Milan! Perina, ispirato questo pomeriggio, punta Pelagatti e conquista un calcio di punizione da posizione centrale dai 17 metri 4' Occasione Caldiero Terme! Cappelletti smorza un cross rasoterra in area di rigore, ma il pallone è lento e Torriani è costretto a spazzare con il brivido 3' Occasione Milan! Bella giocata di Sia che salta 3 giocatori e poi scarica per Branca che poi imbuca Perina che cade in area di rigore: niente calcio di rigore! 2' Lancio lungo a cercare Domnitei che però commette fallo su Pelagatti 1' Inizia il match! 15:01 1' minuto di silenzio per memorare i tre carabinieri recentemente scomparsi nella tragedia di Castel D'Azzano Dirigerà la gara il signor Alessio Vincenzi della sezione di Bologna 14:59 Scendono in campo le due squadre! 14:55 5' minuti al fischio d'inizio 14:50 10' minuti al fischio d'inizio 14:45 15' minuti al fischio d'inizio! 14:30 +++LE FORMAZIONI UFFICIALI+++ Milan Futuro (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Duțu, Borsani; Branca, Hodzic, Geroli; Perina, Domniței, Sia. All.: Oddo. Caldiero Terme: Zouaghi; Viviani, Pedtui, Zerbato, Cavallotti; Goglino, Locati, Gecchele; Gentile, Caneva, Pelagatti. All. Soave

+++ SERIE D, MILAN FUTURO-CALDIERO TERME: LA DIRETTA LIVE +++

Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa il match tra Milan Futuro e Caldiero Terme valido per la terza giornata di Serie D 2025/26. Quella di oggi, si appresta ad essere una partita molto divertente! Si affrontano infatti due squadre retrocesse dalla Serie C alla Serie D. Attualmente il Milan Futuro si trova in sesta posizione con 11 punti ma con una partita in meno rispetto alla prima in classifica. Il Caldiero Terme , invece, si trova in tredicesima posizione con con 7 punti. I ragazzi di Oddo si presenteranno alla partita carichi e desiderosi di riscattarsi dopo la sconfitta contro la Virtus Ciserano Bergamo. Nelle ultime cinque partite il Caldiero Terme non ha mai vinto, collezionando ben 3 pareggi e 2 sconfitte consecutive. Ben altro score per la squadra di Oddo, che nelle ultime cinque ha raccolto ben 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Dunque, provando ad immaginare il match, ci aspettiamo una partita sotto il controllo dei rossoneri, con gli ospiti chiusi in difesa e pronti a ripartire in contropiede. Le emozioni non mancheranno sicuramente! Seguite, con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara e, successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti