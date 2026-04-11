ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-UDINESE IN DIRETTA TV O STREAMING
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Milan-Udinese di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE News
+++ MILAN-UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci, Modrić, Rabiot; Saelemaekers, R. Leão, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Tomori, Estupiñán, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.
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UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (Piotrowski), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Sava, Bertola, Mlačić, Zarraga, Piotrowski (Ekkelenkamp), Miller, Arizala, Camara, Gueye, Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaić.
+++ MILAN-UDINESE LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++
Grande occasione, questo pomeriggio a 'San Siro', per Zachary Athekame, terzino destro svizzero del Diavolo: in campo dal 1' in Milan-Udinese
ALLEGRI AVVERTE IL MILAN: "UDINESE SQUADRA FISICA, AFFRONTIAMO IL MOMENTO DI DIFFICOLTÀ SENZA PANICO"
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese: le sue dichiarazioni
Le probabili formazioni di Milan-Udinese, partita della 32esima giornata di Serie A: le scelte dei tecnici Max Allegri e Kosta Runjaić
Ecco le probabili formazioni di Milan-Udinese, partita della 32esima giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18:00 a 'San Siro'
Il Milan riceverà oggi pomeriggio a 'San Siro', alle ore 18:00, l'Udinese e ben quattro suoi calciatori rischiano la squalifica con un giallo
Oggi alle 18:00 a 'San Siro' si disputerà Milan-Udinese, 32^ giornata di Serie A. Dove seguire in diretta tv e streaming la gara dei rossoneri
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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