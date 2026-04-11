partite

Milan-Udinese di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE News

Milan-Udinese di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE News
Alle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026: il nostro LIVE con tutte le news in tempo reale verso la gara dei rossoneri di Massimiliano Allegri
Redazione

ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-UDINESE IN DIRETTA TV O STREAMING

+++ MILAN-UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci, Modrić, Rabiot; Saelemaekers, R. Leão, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Tomori, Estupiñán, Jashari, Fofana, Loftus-Cheek, Füllkrug, Giménez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

[promo_web_app]

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (Piotrowski), Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Sava, Bertola, Mlačić, Zarraga, Piotrowski (Ekkelenkamp), Miller, Arizala, Camara, Gueye, Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaić.

+++ MILAN-UDINESE LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

MILAN-UDINESE, CHANCE DA TITOLARE PER ATHEKAME: È SOLTANTO LA QUINTA VOLTA IN STAGIONE

Grande occasione, questo pomeriggio a 'San Siro', per Zachary Athekame, terzino destro svizzero del Diavolo: in campo dal 1' in Milan-Udinese

ALLEGRI AVVERTE IL MILAN: "UDINESE SQUADRA FISICA, AFFRONTIAMO IL MOMENTO DI DIFFICOLTÀ SENZA PANICO"

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese: le sue dichiarazioni

MILAN-UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI: ALLEGRI CON TRE PUNTE CONTRO DAVIS E ZANIOLO | VIDEO

Le probabili formazioni di Milan-Udinese, partita della 32esima giornata di Serie A: le scelte dei tecnici Max Allegri e Kosta Runjaić

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-UDINESE, LE ULTIME DAI CAMPI: ALLEGRI CAMBIA TUTTO

Ecco le probabili formazioni di Milan-Udinese, partita della 32esima giornata di Serie A in programma oggi alle ore 18:00 a 'San Siro'

MILAN-UDINESE, 'PERICOLO GIALLO' PER I ROSSONERI: BEN QUATTRO GIOCHERANNO SOTTO DIFFIDA

Il Milan riceverà oggi pomeriggio a 'San Siro', alle ore 18:00, l'Udinese e ben quattro suoi calciatori rischiano la squalifica con un giallo

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE OGGI IN DIRETTA TV O STREAMING: CANALE, TELECRONACA E ORARIO

Oggi alle 18:00 a 'San Siro' si disputerà Milan-Udinese, 32^ giornata di Serie A. Dove seguire in diretta tv e streaming la gara dei rossoneri

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA