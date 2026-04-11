PIANETAMILAN i nostri video Milan-Udinese, le probabili formazioni: Allegri con tre punte contro Davis e Zaniolo
FORMAZIONI
Milan-Udinese, le probabili formazioni: Allegri con tre punte contro Davis e Zaniolo
Le probabili formazioni di Milan-Udinese, partita della 32esima giornata di Serie A: le scelte dei tecnici Max Allegri e Kosta Runjaić
Ecco, in questo video della redazione de 'La Gazzetta dello Sport', le probabili formazioni di Milan-Udinese, partita della 32esima giornata di Serie A. L'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, abbandona il 3-5-2 e passa al 4-3-3. Ma non giocheranno né Santiago Giménez né Niclas Füllkrug da centravanti. In casa friulana, il tecnico Kosta Runjaić si affiderà in attacco alla verve di Nicolò Zaniolo e Keinan Davis