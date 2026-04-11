Quest'ultimo, come si ricorderà, viziato da un evidente fallo di mano del giocatore - oggi al Tottenham - non ravvisato né dell'arbitro Matteo Marchetti - lo stesso della partita di questo pomeriggio - né dalla Sala V.A.R.. Cioffi ha poi incalzato ancora su Milan-Udinese: "Quest’ultima, forse, può essere la peggiore squadra che i rossoneri potevano incontrare in questo momento, visto che è in fiducia e che ha già raggiunto il suo obiettivo. I friulani adesso giocano per stupire, ma sono convinto che il Milan troverà le contromosse giuste".
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