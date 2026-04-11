Gabriele Cioffi , ex allenatore in Serie A di Udinese e Hellas Verona tra il 2021 e il 2024, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a noi di 'PianetaMilan.it' in cui ha toccato vari temi. Uno, naturalmente, non poteva che essere la sfida Milan-Udinese , partita della 32esima giornata del massimo campionato in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro'.

"Mi aspetto una gara aperta, compatibile con lo stile di gioco delle due squadre. Il Milan è una squadra forte, allenata da un tecnico tra i migliori al mondo. Allegri sa benissimo l’importanza della partita e quello che può essere l’Udinese", ha esordito sul tema Cioffi, che era sulla panchina dei friulani il 25 febbraio 2022, nell'anno dello Scudetto dei rossoneri, in occasione dell'1-1 di 'San Siro' scandito dai gol di Rafael Leão (29') e Destiny Udogie (66').