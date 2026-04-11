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Cioffi: “Udinese il peggior avversario per il Milan in questo momento. Ma sono convinto che …”

Cioffi: 'Udinese il peggior avversario per il Milan in questo momento. Ma sono convinto che ...'
Gabriele Cioffi, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato della sfida di oggi pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro' contro il Milan, valevole per la 32esima giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni in esclusiva per noi di 'PianetaMilan.it'
Daniele Triolo Redattore 

Gabriele Cioffi, ex allenatore in Serie A di Udinese e Hellas Verona tra il 2021 e il 2024, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a noi di 'PianetaMilan.it' in cui ha toccato vari temi. Uno, naturalmente, non poteva che essere la sfida Milan-Udinese, partita della 32esima giornata del massimo campionato in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00 a 'San Siro'.

"Mi aspetto una gara aperta, compatibile con lo stile di gioco delle due squadre. Il Milan è una squadra forte, allenata da un tecnico tra i migliori al mondo. Allegri sa benissimo l’importanza della partita e quello che può essere l’Udinese", ha esordito sul tema Cioffi, che era sulla panchina dei friulani il 25 febbraio 2022, nell'anno dello Scudetto dei rossoneri, in occasione dell'1-1 di 'San Siro' scandito dai gol di Rafael Leão (29') e Destiny Udogie (66').

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Quest'ultimo, come si ricorderà, viziato da un evidente fallo di mano del giocatore - oggi al Tottenham - non ravvisato né dell'arbitro Matteo Marchetti - lo stesso della partita di questo pomeriggio - né dalla Sala V.A.R.. Cioffi ha poi incalzato ancora su Milan-Udinese: "Quest’ultima, forse, può essere la peggiore squadra che i rossoneri potevano incontrare in questo momento, visto che è in fiducia e che ha già raggiunto il suo obiettivo. I friulani adesso giocano per stupire, ma sono convinto che il Milan troverà le contromosse giuste".

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