Milan-Udinese, Viviani: 'Né Atta né Solet mi hanno rubato l'occhio'

ESCLUSIVA Viviani: “Zaniolo? Talento immenso, ma per il Milan è presto. Maldini in FIGC, è l’uomo giusto”
Oltre a Zaniolo, in casa Udinese si parla molto di Solet (seguito dall’Inter) e di Atta (accostato al Napoli)
“Onestamente, nessuno dei due mi ha rubato l’occhio. Vorrei vedere una continuità maggiore da parte di Solet per andare all’Inter. Bisogna iniziare a dire: questo è bravo e questo no, anche se sbagliano. Chi deve scegliere deve avere coraggio. La stessa cosa vale per Atta. Non hanno disputato 20 partite consecutive”.
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