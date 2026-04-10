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Verso Milan-Udinese, Viviani: “Vorrei vedere maggiore continuità da parte di Solet e Atta”

Milan-Udinese, Viviani: 'Né Atta né Solet mi hanno rubato l'occhio'
Esclusiva, le parole di Fabio Viviani su Arthur Atta e Oumar Solet: il doppio ex della sfida analizza Milan-Udinese
Redazione PM

A Udine ci sono due giovani francesi che stanno attirando le attenzioni di diversi club europei. Stiamo parlando di Oumar Solet ed Arthur Atta. Il primo è un difensore centrale di 192 cm, che è finito nel mirino di Milan e Inter, che vorrebbero ingaggiarlo in vista della prossima stagione. Il secondo, invece, è un trequartista in grado di garantire gamba e qualità: "Non abbiamo dubbi sui suoi margini di miglioramento", ha dichiarato Runjaic in conferenza stampa.

Noi della redazione di Pianeta Milan abbiamo intervistato Fabio Viviani, per fare il punto con lui su questi due giocatori. L'attuale allenatore del Vicenza Femminile è un doppio ex della sfida, dato che ha giocato con la maglia rossonera nella stagione 1988/89, ma è anche stato vice allenatore dell'Udinese dal 2012 al 2014, quando in panchina si sedeva Francesco Guidolin. Di seguito, le sue parole su Atta e Solet.

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“Onestamente, nessuno dei due mi ha rubato l’occhio. Vorrei vedere una continuità maggiore da parte di Solet per andare all’Inter. Bisogna iniziare a dire: questo è bravo e questo no, anche se sbagliano. Chi deve scegliere deve avere coraggio. La stessa cosa vale per Atta. Non hanno disputato 20 partite consecutive”.

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