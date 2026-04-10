Milan-Udinese, Viviani: 'Né Atta né Solet mi hanno rubato l'occhio'

A Udine ci sono due giovani francesi che stanno attirando le attenzioni di diversi club europei. Stiamo parlando di Oumar Solet ed Arthur Atta. Il primo è un difensore centrale di 192 cm, che è finito nel mirino di Milan e Inter, che vorrebbero ingaggiarlo in vista della prossima stagione. Il secondo, invece, è un trequartista in grado di garantire gamba e qualità: "Non abbiamo dubbi sui suoi margini di miglioramento", ha dichiarato Runjaic in conferenza stampa.