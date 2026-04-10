Viviani: 'Spero di vedere ancora Leao al Milan da appassionato di calcio'

Le prestazioni di Rafael Leao continuano a far discutere, nonostante sia il giocatore del Milan che ha segnato più gol in Serie A in questa stagione (9). I problemi fisici hanno condizionato il portoghese per tutta l'annata, così come il nuovo ruolo che Allegri gli ha disegnato: il centravanti. Il numero 10 rossonero è sempre stato abituato a giocare con i piedi sulla linea, mentre il gioco spalle alla porta è sempre stato lontano dalle sue caratteristiche. La trattativa per il rinnovo è ancora in stand-by e, ora, non è più escluso che il Diavolo prenda in considerazione delle offerte la prossima estate.