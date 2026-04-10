PIANETAMILAN news milan esclusive Milan, Viviani: “Se Leao deve essere venduto l’anno prossimo? Bisogna capire se…”

ESCLUSIVA MILAN

Milan, Viviani: “Se Leao deve essere venduto l’anno prossimo? Bisogna capire se…”

Viviani: 'Spero di vedere ancora Leao al Milan da appassionato di calcio'
Esclusiva, Fabio Viviani così sul momento di forma di Leao: l'intervista dell'ex centrocampista del Milan ai nostri microfoni
Redazione PM

Le prestazioni di Rafael Leao continuano a far discutere, nonostante sia il giocatore del Milan che ha segnato più gol in Serie A in questa stagione (9). I problemi fisici hanno condizionato il portoghese per tutta l'annata, così come il nuovo ruolo che Allegri gli ha disegnato: il centravanti. Il numero 10 rossonero è sempre stato abituato a giocare con i piedi sulla linea, mentre il gioco spalle alla porta è sempre stato lontano dalle sue caratteristiche. La trattativa per il rinnovo è ancora in stand-by e, ora, non è più escluso che il Diavolo prenda in considerazione delle offerte la prossima estate.

In merito al momento di forma di Leao, si è espresso anche Fabio Viviani. L'ex centrocampista di Serie A, che ha giocato con la maglia del Milan nella stagione 1988/89, ne ha parlato in un'intervista esclusiva concessa ai nostri microfoni. Di seguito, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE

Ci può fornire un commento sulle prestazioni di Leao, i rossoneri lo dovrebbero cedere?

“Tutti ci aspettiamo tantissimo da Leao, viste le sue grandi qualità da giocatore importante. Sicuramente, non sta facendo tutto quello che ci aspettiamo. Spero di vederlo ancora per godermelo da appassionato del calcio. Se Leao deve essere venduto l’anno prossimo? Tutti i giocatori sono vendibili, ma sempre se c’è un piano che si vuole perseguire. Bisogna capire se Leao faccia realmente parte o meno del progetto”.

Leggi anche
Viviani: “Nel mio Milan c’erano tantissimi giocatori stranieri, ma la spina dorsale...
ESCLUSIVA Viviani: “Zaniolo? Talento immenso, ma per il Milan è presto. Maldini in FIGC, è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA