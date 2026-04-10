Viviani: 'Spero di vedere ancora Leao al Milan da appassionato di calcio'

ESCLUSIVA Viviani: “Zaniolo? Talento immenso, ma per il Milan è presto. Maldini in FIGC, è l’uomo giusto”
Ci può fornire un commento sulle prestazioni di Leao, i rossoneri lo dovrebbero cedere?
“Tutti ci aspettiamo tantissimo da Leao, viste le sue grandi qualità da giocatore importante. Sicuramente, non sta facendo tutto quello che ci aspettiamo. Spero di vederlo ancora per godermelo da appassionato del calcio. Se Leao deve essere venduto l’anno prossimo? Tutti i giocatori sono vendibili, ma sempre se c’è un piano che si vuole perseguire. Bisogna capire se Leao faccia realmente parte o meno del progetto”.
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