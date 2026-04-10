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Viviani: “Nel mio Milan c’erano tantissimi giocatori stranieri, ma la spina dorsale era formata da italiani”

Viviani: 'Nessun giocatore del Milan in Nazionale? Un male per il calcio'
Esclusiva, l'analisi di Fabio Viviani sull'assenza di giocatori del Milan in Nazionale: leggi la sua intervista ai nostri microfoni
Redazione PM

La recente sconfitta dell'Italia contro la Bosnia, che ci è costata la mancata qualificazione al terzo Mondiale consecutivo, porta con sé un ulteriore aspetto preoccupante: tra i convocati di Gattuso non figurava nessun giocatore del Milan. Un dato che conferma un trend consolidato negli ultimi anni, ma che va in netta controtendenza con quella che è la tradizione azzurra, che ha sempre contato su uno zoccolo duro di rossoneri. Da Rivera a Pirlo, passando per Baresi, Maldini, Costacurta e una lista di nomi che potrebbe continuare all'infinito.

Un problema di cui si è accorto anche Fabio Viviani, ex centrocampista di Serie A, che ha vestito la maglia del Milan nella stagione 1988/1989. L'attuale allenatore del Vicenza Femminile ha toccato vari temi in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Pianeta Milan. Di seguito, la sua analisi sull'assenza di rossoneri tra i convocati della Nazionale.

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Lei ha giocato nel Milan 1988/89, dove c’erano giocatori come Maldini, Baresi, Costacurta, Tassotti e tantissimi altri nomi. Mentre nelle ultime convocazioni dell’Italia non c’era nessun giocatore rossonero.

“Questo, purtroppo, è un male per il nostro calcio. In quel Milan c’erano grandissimi giocatori stranieri, ma la spina dorsale era formata da italiani cresciuti nel settore giovanile rossonero. Dobbiamo ritrovare giocatori del genere per la Nazionale”.

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