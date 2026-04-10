Viviani: 'Nessun giocatore del Milan in Nazionale? Un male per il calcio'

ESCLUSIVA Viviani: “Zaniolo? Talento immenso, ma per il Milan è presto. Maldini in FIGC, è l’uomo giusto”
Lei ha giocato nel Milan 1988/89, dove c’erano giocatori come Maldini, Baresi, Costacurta, Tassotti e tantissimi altri nomi. Mentre nelle ultime convocazioni dell’Italia non c’era nessun giocatore rossonero.
“Questo, purtroppo, è un male per il nostro calcio. In quel Milan c’erano grandissimi giocatori stranieri, ma la spina dorsale era formata da italiani cresciuti nel settore giovanile rossonero. Dobbiamo ritrovare giocatori del genere per la Nazionale”.
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