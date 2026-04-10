Viviani: 'Nessun giocatore del Milan in Nazionale? Un male per il calcio'

La recente sconfitta dell'Italia contro la Bosnia, che ci è costata la mancata qualificazione al terzo Mondiale consecutivo, porta con sé un ulteriore aspetto preoccupante: tra i convocati di Gattuso non figurava nessun giocatore del Milan. Un dato che conferma un trend consolidato negli ultimi anni, ma che va in netta controtendenza con quella che è la tradizione azzurra, che ha sempre contato su uno zoccolo duro di rossoneri. Da Rivera a Pirlo, passando per Baresi, Maldini, Costacurta e una lista di nomi che potrebbe continuare all'infinito.