Viviani: 'Critiche ad Allegri? Ci stanno. Il Milan per scelta resta più passivo'

La sconfitta contro il Napoli ha condannato il Milan a rinunciare definitivamente ai sogni di tricolore. Le sensazioni attorno al lavoro svolto da Massimiliano Allegri nella sua prima stagione in rossonero sono cambiate rapidamente dopo il match del 'Maradona': le accuse di "difensivismo" o di "mancanza di coraggio" sono ormai all'ordine del giorno. Tuttavia, il tecnico toscano è riuscito a riportare il Diavolo sui livelli a cui è abituato dopo l'ottavo posto della gestione Fonseca-Conceicao.