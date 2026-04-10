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Milan, Viviani: “Le critiche ad Allegri ci stanno. Quella di quest’anno è una stagione di ripartenza”

Viviani: 'Critiche ad Allegri? Ci stanno. Il Milan per scelta resta più passivo'
Esclusiva, Fabio Viviani così sulle critiche che Massimiliano Allegri sta ricevendo negli ultimi giorni: le sue parole ai microfoni di Pianeta Milan
Redazione PM

La sconfitta contro il Napoli ha condannato il Milan a rinunciare definitivamente ai sogni di tricolore. Le sensazioni attorno al lavoro svolto da Massimiliano Allegri nella sua prima stagione in rossonero sono cambiate rapidamente dopo il match del 'Maradona': le accuse di "difensivismo" o di "mancanza di coraggio" sono ormai all'ordine del giorno. Tuttavia, il tecnico toscano è riuscito a riportare il Diavolo sui livelli a cui è abituato dopo l'ottavo posto della gestione Fonseca-Conceicao.

In merito alle critiche che Allegri sta ricevendo, si è espresso anche Fabio Viviani.L'ex centrocampista del Milan ha detto la sua sull'allenatore rossonero in un'intervista esclusiva concessa a Pianeta Milan. Di seguito, le sue dichiarazioni.

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“Sono critiche che ci stanno. Credo che il Milan, dopo la delusione dell’anno scorso, sia ripartito. L’obiettivo fondamentale è quello di tornare in Champions. Tutti, ovviamente, ci aspettiamo da tutte le squadre un gioco più brillante, ma il Milan per scelta resta più passivo. Mi aspetterei un po’ di più dalla continuità, ma la stagione è positiva. Quella di quest’anno deve essere considerata una stagione di ripartenza”.

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