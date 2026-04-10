Viviani: 'Critiche ad Allegri? Ci stanno. Il Milan per scelta resta più passivo'

ESCLUSIVA Viviani: “Zaniolo? Talento immenso, ma per il Milan è presto. Maldini in FIGC, è l’uomo giusto”
Il Milan di Allegri sta rispettando le previsioni o poteva essere più vicino all’Inter?
“Sono critiche che ci stanno. Credo che il Milan, dopo la delusione dell’anno scorso, sia ripartito. L’obiettivo fondamentale è quello di tornare in Champions. Tutti, ovviamente, ci aspettiamo da tutte le squadre un gioco più brillante, ma il Milan per scelta resta più passivo. Mi aspetterei un po’ di più dalla continuità, ma la stagione è positiva. Quella di quest’anno deve essere considerata una stagione di ripartenza”.
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