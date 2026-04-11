Questo pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà - a 'San Siro' - l' Udinese di Kosta Runjaić per la 32esima giornata di Serie A . Una partita che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi. L'obiettivo, in questo finale di stagione, è centrare il prima possibile quelle 4-5 vittorie che garantirebbero la qualificazione di Mike Maignan e compagni alla prossima edizione della Champions League .

Per rimanere in scia del Napoli (magari sperando in un contro-sorpasso al secondo posto in classifica) e per respingere gli assalti, dietro, delle compagini che bussano alla porta del Milan, quali Como, Juventus e Roma, sarà di vitale importanza non fallire l'appuntamento odierno contro i friulani. L'Udinese è già salva. Quindi scenderà in campo con la testa sgombra e senza pressione. Forse la miglior condizione possibile per creare grattacapi ai rossoneri.