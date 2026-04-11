Allegri avverte il Milan: “Udinese squadra fisica, affrontiamo il momento di difficoltà senza panico”
In Milan-Udinese, poi, ben quattro giocatori di Allegri andranno in campo con un 'pericolo giallo' che incombe sulla loro testa. Si tratta dei quattro diffidati che, nel caso in cui rimediassero un'ammonizione durante il match, sarebbero poi costretti ad un turno di stop per squalifica nell'incontro successivo, Verona-Milan di domenica 19 aprile, alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi'. Un pericolo che corrono Zachary Athekame, Youssouf Fofana, Luka Modrić e Alexis Saelemaekers.
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