PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Udinese, ‘pericolo giallo’ per i rossoneri: ben quattro giocheranno sotto diffida

MILAN-UDINESE

Milan-Udinese, ‘pericolo giallo’ per i rossoneri: ben quattro giocheranno sotto diffida

Milan-Udinese, 'pericolo giallo' per i rossoneri: ben quattro giocheranno sotto diffida
Il Milan di Massimiliano Allegri riceverà oggi pomeriggio a 'San Siro', alle ore 18:00, l'Udinese di Kosta Runjaić e ben quattro suoi calciatori rischiano la squalifica nel caso in cui rimediassero un cartellino giallo. Ecco di chi si tratta
Daniele Triolo Redattore 

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà - a 'San Siro' - l'Udinese di Kosta Runjaić per la 32esima giornata di Serie A. Una partita che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi. L'obiettivo, in questo finale di stagione, è centrare il prima possibile quelle 4-5 vittorie che garantirebbero la qualificazione di Mike Maignan e compagni alla prossima edizione della Champions League.

Per rimanere in scia del Napoli (magari sperando in un contro-sorpasso al secondo posto in classifica) e per respingere gli assalti, dietro, delle compagini che bussano alla porta del Milan, quali Como, Juventus e Roma, sarà di vitale importanza non fallire l'appuntamento odierno contro i friulani. L'Udinese è già salva. Quindi scenderà in campo con la testa sgombra e senza pressione. Forse la miglior condizione possibile per creare grattacapi ai rossoneri.

LEGGI ANCHE

In Milan-Udinese, poi, ben quattro giocatori di Allegri andranno in campo con un 'pericolo giallo' che incombe sulla loro testa. Si tratta dei quattro diffidati che, nel caso in cui rimediassero un'ammonizione durante il match, sarebbero poi costretti ad un turno di stop per squalifica nell'incontro successivo, Verona-Milan di domenica 19 aprile, alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi'. Un pericolo che corrono Zachary Athekame, Youssouf Fofana, Luka Modrić e Alexis Saelemaekers.

Leggi anche
Udinese, Runjaic: “Non ho mai ottenuto punti contro il Milan. Vogliamo far vedere di cosa...
Milan-Udinese, 4-3-3 potrebbe essere anche la svolta per Leao

© RIPRODUZIONE RISERVATA