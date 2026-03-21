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Primavera 1, Juventus-Milan 1-1: un punto a testa | Live News

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Alle ore 13.00 si gioca Juventus-Milan Primavera, gara valida per la 31^ giornata di Primavera 1. Segui in LIVE la partita con noi!
Redazione

Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo: oggi alle ore 13:00 il diavolo giocherà contro la Juventus, reduce dall'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, nel match valido per la 31esima giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri si presentano in un momento delicato: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Diavolo, invece, ha solo vinto 1 degli ultimi 5 incontri, con 1 pareggio e ben 3 sconfitte. SEGUI LA LIVE CON NOI! Ecco, di seguito, le formazioni:

Juventus: Huli, Rizzo, Montero, Milia, Leone, Verde, Durmmisi, Sylla, Bellino, Grelaud, Tiozzo. A disposizione: Bruno, Nava, Lopez, Ceppi, Borasio, Bracco, De Brul, Gielen, Santa Maria, Brancato. Allenatore: Padoin.

Milan: Bouyer, Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Domnitei, Batistini, Perera, Colombo, Borsani, Cissè, Cullotta. A disposizione: Catalano, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Scotti, Mercogliano, Petrone, Perina, Cissè, Vechiu. Allenatore: Renna.

21-03-2026 - 13:00
JUVENTUS
1-1
MILAN PRIMAVERA
90+4'
fine-match

Termina qui il big match delle 13: Juventus-Milan 1-1

90'
cambio

CAMBI MILAN 

Dentro Zaramella e Cissé, fuori Domnitei e Borsani

90'

Segnalati 4 minuti di recupero

81'
occasione

OCCASIONE JUVENTUS

Durmisi prova il tiro ma Bouyer si fa trovare, come sempre, pronto e reattivo: tutto parato

73'

Il Milan cerca il gol del vantaggio, ma senza concretizzare nulla

62'
occasione

OCCASIONE JUVENTUS

Grande destro al limite di Leone: Bouyer tocca e manda in corner

56'
cambio

CAMBIO MILAN

Dentro Scotti, fuori Battistini

55'
cambio

CAMBIO JUVENTUS

Dento Ceppi, fuori Amara Sylla

48'
cambio

CAMBIO JUVENTUS

Dentro Bracco, fuori Bellino 

45'
inzio-secondo-tempo

Via al secondo tempo di Juventus-Milan Primavera!

45'
fine-primo-tempo

Termina qui il primo tempo di Juventus-Milan: 1-1

41'
goal

GOL MILAN

I rossoneri pareggiano con il rigore di Domnitei!

37'

La Juventus segna con Montero ma il tutto viene annullato per fuorigioco

30'
goal

GOL JUVENTUS

Grande giocata di Leone che si mangia Tartaglia, arriva davanti a Bouyer, tira ma il portiere respinge: Bellino, più veloce, approfitta e gonfia la rete. 1-0

22'
occasione

OCCASIONE MILAN 

Mancioppi con il sinistro prova il tiro: fuori di poco! Rossoneri super in partita

13'
occasione

OCCASIONE JUVENTUS

Bellino prova a sorprendere il portiere rossonero: nulla da fare, esterno della rete

7'

Le due squadre provano a studiarsi, cercando di capire come rompere le rispettive difese. Molto possesso palla

1'
inzio-match

E' tutto pronto: inizia Juventus-Milan!

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