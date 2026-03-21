Primavera 1, Juventus-Milan 1-1: un punto a testa | Live News

Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo: oggi alle ore 13:00 il diavolo giocherà contro la Juventus, reduce dall'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, nel match valido per la 31esima giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri si presentano in un momento delicato: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Diavolo, invece, ha solo vinto 1 degli ultimi 5 incontri, con 1 pareggio e ben 3 sconfitte. SEGUI LA LIVE CON NOI! Ecco, di seguito, le formazioni: