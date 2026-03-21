Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna in campo: oggi alle ore 13:00 il diavolo giocherà contro la Juventus, reduce dall'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, nel match valido per la 31esima giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri si presentano in un momento delicato: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Diavolo, invece, ha solo vinto 1 degli ultimi 5 incontri, con 1 pareggio e ben 3 sconfitte. SEGUI LA LIVE CON NOI! Ecco, di seguito, le formazioni:
partite
Primavera 1, Juventus-Milan 1-1: un punto a testa | Live News
Juventus: Huli, Rizzo, Montero, Milia, Leone, Verde, Durmmisi, Sylla, Bellino, Grelaud, Tiozzo. A disposizione: Bruno, Nava, Lopez, Ceppi, Borasio, Bracco, De Brul, Gielen, Santa Maria, Brancato. Allenatore: Padoin.
Milan: Bouyer, Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Domnitei, Batistini, Perera, Colombo, Borsani, Cissè, Cullotta. A disposizione: Catalano, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Scotti, Mercogliano, Petrone, Perina, Cissè, Vechiu. Allenatore: Renna.
Termina qui il big match delle 13: Juventus-Milan 1-1
CAMBI MILAN
Dentro Zaramella e Cissé, fuori Domnitei e Borsani
Segnalati 4 minuti di recupero
OCCASIONE JUVENTUS
Durmisi prova il tiro ma Bouyer si fa trovare, come sempre, pronto e reattivo: tutto parato
Il Milan cerca il gol del vantaggio, ma senza concretizzare nulla
OCCASIONE JUVENTUS
Grande destro al limite di Leone: Bouyer tocca e manda in corner
CAMBIO MILAN
Dentro Scotti, fuori Battistini
CAMBIO JUVENTUS
Dento Ceppi, fuori Amara Sylla
CAMBIO JUVENTUS
Dentro Bracco, fuori Bellino
Via al secondo tempo di Juventus-Milan Primavera!
Termina qui il primo tempo di Juventus-Milan: 1-1
GOL MILAN
I rossoneri pareggiano con il rigore di Domnitei!
La Juventus segna con Montero ma il tutto viene annullato per fuorigioco
GOL JUVENTUS
Grande giocata di Leone che si mangia Tartaglia, arriva davanti a Bouyer, tira ma il portiere respinge: Bellino, più veloce, approfitta e gonfia la rete. 1-0
OCCASIONE MILAN
Mancioppi con il sinistro prova il tiro: fuori di poco! Rossoneri super in partita
OCCASIONE JUVENTUS
Bellino prova a sorprendere il portiere rossonero: nulla da fare, esterno della rete
Le due squadre provano a studiarsi, cercando di capire come rompere le rispettive difese. Molto possesso palla
E' tutto pronto: inizia Juventus-Milan!
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