Torna in campo il Milan Primavera. Tra pochi minuti, allo 'Stadio Enzo Ricci', comincerà la sfida valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1 2025/26 tra il Sassuolo e il Milan Primavera (qui le formazioni ufficiali). L'Under 20 rossonera, affidata quest'anno alla guida tecnica di Giovanni Renna, cerca riscatto immediato dopo il pareggio casalingo senza reti contro l'Atalanta lo scorso lunedì.
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Sassuolo-Milan 1-1 del campionato Primavera 1 in diretta: si cerca la scossa | LIVE NEWS
L'obiettivo dei giovani rossoneri è chiaro: tornare al successo per risalire la classifica in vista del rush finale, in modo da avvicinarsi alle zone più nobili della parte sinistra. La Primavera rossonera arriva al match odierno in buona condizione: non perde da quattro partite consecutive e nel pari con l'Atalanta è mancato solo il gol nell'ottima prestazione del Diavolo. Sulla propria strada, però, ci sarà il Sassuolo di Emiliano Bigica che arriva da un importante successo esterno in casa della Fiorentina terza in campionato. Vi invitiamo a seguire con noi il match dei giovani rossoneri che ci aspettiamo ricco di emozioni e gol!
OCCASIONE MILAN. Punizione da lontano per i rossoneri, Borsani cerca il jolly con un tiro a sorpresa sul primo palo. Il suo mancino viene controllato da Nyarko
Primo cartellino giallo anche per il Sassuolo. Ammonito Seminari per un fallo in ritardo su Perera che rimane a terra dopo il contrasto duro
Prima ammonizione tra le fila del Milan. Cartellino giallo per il difensore Cissé dopo un intervento in ritardo
Primo cambio del match. Il Sassuolo sostituisce Cardascio per Frangella
Fase di studio per le due squadre in attesa di qualche occasione da rete
Nei primi minuti della ripresa due conclusioni del Milan, ma nessun pericolo per la porta dei neroverdi
Squadre in campo, comincia il secondo tempo di Sassuolo-Milan sul risultato di 1-1
Finisce senza recupero il primo tempo di Sassuolo-Milan. 1-1 all'intervallo con i gol di Kulla e Domnitei
GOL SASSUOLO!Kulla pareggia i conti con un guizzo in area da vero bomber. Dormita generale della difesa rossonera su un pallone vacante sugli sviluppi di una rimessa laterale
Il Milan spinge sull'acceleratore e sfrutta il momento per cercare il raddoppio immediato. Sassuolo tramortito in questa fase della partita
GOL DEL MILAN! Azione pregevole del Milan che va in vantaggio grazie al quinto gol in campionato di Domnitei. Dalla sinistra si accentra Scotti, palla per Perera che scarica all'indietro per il 9 rossonero che piazza il pallone all'angolino col mancino
Momento del match con diversi errori da entrambe le parti
OCCASIONE SASSUOLO. Prime due vere occasioni da gol per i padroni di casa: prima col tiro da fuori di Barani, poi con la grande chance fallita a tu per tu da Kulla. Sulla seconda occasione da sottolineare il grave errore in uscita di Colombo
OCCASIONE MILAN. Scotti recupera un pallone al limite dell'area. La punta rossonera rientra e lascia partire il destro che esce di poco sopra la traversa
Pochissime emozioni nei primi 15' di gara. Ritmi calati ulteriormente
Borsani è il giocatore più frizzante tra le fila dei rossoneri. L'esterno sta svariando molto su tutto il fronte offensivo mettendo in apprensione la difesa neroverde
Ritmi non elevatissimi in questi primi minuti di gara
OCCASIONE MILAN. Primo tiro del match dei rossoneri in ripartenza con Borsani. Il portiere neroverde para senza troppi problemi
Fischio d'inizio! Comincia Sassuolo-Milan Primavera
Sono da poco ufficiali le formazioni di Sassuolo-Milan, 34^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco le scelte di Bigica e Renna.
Sassuolo: Nyarko, Benvenuti, Macchioni, Cardascio, Seminari, Negri, Kulla, Amendola, Campani, Daldum, Barani. In panchina: Guri, Costabile, Frangella, Petito, Cornescu, Appiah, Gjyla, Acatullo, Barry, Tampieri, Chiricallo. Allenatore: Emiliano Bigica.
Milan (4-3-3): Bouyer, Colombo, El Hadji Malick Cissè, Cullotta, Perera; Mancioppi, Plazzotta, Maiga-hamdoun Cissè; Borsani, Domnitei, Scotti. In panchina: Catalano, Del Forno, Dotta, Zaramella, Di Maria, Nolli, Agresta, Petrone, Perina, Thioune, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.
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