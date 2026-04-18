L'obiettivo dei giovani rossoneri è chiaro: tornare al successo per risalire la classifica in vista del rush finale, in modo da avvicinarsi alle zone più nobili della parte sinistra. La Primavera rossonera arriva al match odierno in buona condizione: non perde da quattro partite consecutive e nel pari con l'Atalanta è mancato solo il gol nell'ottima prestazione del Diavolo. Sulla propria strada, però, ci sarà il Sassuolo di Emiliano Bigica che arriva da un importante successo esterno in casa della Fiorentina terza in campionato. Vi invitiamo a seguire con noi il match dei giovani rossoneri che ci aspettiamo ricco di emozioni e gol!