Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Sassuolo e Milan Primavera, gara valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna hanno pareggiato 1-1. In rete per i rossoneri Domnitei. Ecco le pagelle del Milan Primavera con i nostri promossi e bocciati.
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Sassuolo-Milan Primavera 1-1: Domnitei si conferma letale. Borsani ispirato ma impreciso
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Pagelle Sassuolo-Milan Primavera 1-1: Domnitei si conferma letale. Borsani ispirato ma impreciso
Alle ore 15:00 si è giocata Sassuolo-Milan Primavera, gara valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. Ecco le pagelle
Mister Renna: 6
Partita preparata bene dal tecnico rossonero, che concede una sola occasione casuale ai neroverdi. Forse serviva fare qualche cambio prima.
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