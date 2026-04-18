Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Sassuolo e Milan Primavera, gara valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna hanno pareggiato 1-1. In rete per i rossoneri Domnitei. Ecco le pagelle del Milan Primavera con i nostri promossi e bocciati.