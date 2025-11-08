Serie A, Parma-Milan: la partita del 'Tardini' in diretta | LIVE News

+++ PARMA-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
partite
Serie A, Parma-Milan 0-0: la partita del ‘Tardini’ in diretta | LIVE News
Arriva il fischio d'inizio: via a Parma-Milan!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini' di Parma. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Carlos Cuesta e Massimiliano Allegri.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Løvik; Cutrone, Pellegrino. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Trabucchi, Troilo, Valeri, Begić, Cremaschi, Hernani, Konaté, Plicco, Tigani, Benedyczak, Cardinali, Djurić. Allenatore: Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Ricci, Estupiñán; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Tomori, Athekame, Bartesaghi, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic. Allenatore: Allegri.
Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 al 'Tardini'
Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti al 'Tardini': alle ore 20:45 in campo per Parma-Milan! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Tardini' di Parma, Parma-Milan, 11^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
