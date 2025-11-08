Serie A, Parma-Milan: la partita del 'Tardini' in diretta | LIVE News

Sono da poco ufficiali le formazioni di Parma-Milan , partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Tardini' di Parma . Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Carlos Cuesta e Massimiliano Allegri .

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti al 'Tardini': alle ore 20:45 in campo per Parma-Milan! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida tra Parma e Milan, in programma alle ore 20:45 di sabato 8 novembre

Nevio Scala, ex giocatore del Milan e allenatore del Parma ha parlato dei suoi ricordi sulla panchina emiliana e non solo