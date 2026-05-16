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Primavera 1, Milan-Torino 0-1: Scotti sbaglia il rigore | LIVE NEWS
Gran apertura di Ibrahimovic verso Scotti: il capitano prova...Vedi i dettagli
MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna
TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah (c), Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini
DOPPIO CAMBIO MILAN
Fuori Tartaglia e Petrone, dentro Zaramella e Domnitei
TRAVERSA MILAN
Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Ibrahimovic riceve palla e prova la conclusione: traversa piena da parte del figlio di Zlatan!
RIGORE PARATO
Pippo Scotti si presenta sul dischetto degli 11 metri: nulla da fare per il capitano, Santer para tutto: 0-1 al Vismara
RIGORE PER IL MILAN
Borsani si guadagna il rigore grazie ad un'incursione in area
OCCASIONE MILAN
Mancioppi dal via ad un bellissimo contropiede concluso con il tiro di Plazzotta
CAMBIO MILAN
Fuori Cullotta, dentro Nolli
Via al secondo tempo!
Termina qui il primo tempo di Milan-Torino: granata avanti grazie al gol di Sandrucci.
Primo tempo partito abbastanza col freno a mano tirato: tanto studio da ambo le parti.
Torino ancora pericoloso con Conzato: tiro deviato da Bouyer
GOL TORINO
I granata passano in vantaggio grazie a Sandrucci. Il calciatore lascia partire un tiro molto velenoso che beffa Bouyer: 1-0 per i granata
GOL ANNULLATO TORINO
Sugli sviluppi di un angolo i granata segnano grazie a Tonica. I festeggiamenti però s'interrompono a causa della sua posizione in offside
OCCASIONE MILAN
La prima occasione della partita appartiene proprio al Milan: dalla sinistra Petrone lancia in mezzo per Borsani che prova il tiro: alto.
Scotti con uno scavetto cerca di trovare l'inserimento di Tartaglia che però viene anticipato dal portiere: nulla da fare
AMMONIZIONE TORINO
Ammonito Conzato per fallo su Cullotta
Gran apertura di Ibrahimovic verso Scotti: il capitano prova la conclusione ma non c'è nulla da fare, fuori
Ritmi piuttosto blandi in questo avvio: le squadre si studiano molto.
Tutto pronto al Vismara: inizia Milan-Torino!
Le porte del PUMA House of Football, sono pronte ad aprirsi su Milan Primavera-Torino, match valido per la 38ª e ultima giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 11:00
MILAN-TORINO, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Giovanni Renna si trovano al 12° posto con 48 punti. I rossoneri, reduci dalla sconfitta sul campo del Parma, vogliono sfruttare l’ultimo turno casalingo per lasciare al meglio il proprio pubblico. Il Torino di Balini si presenta a Milano occupando la 14esima posizione a quota 46 punti, spinti dal successo contro la Lazio i granata scenderanno in campo con l'idea del sorpasso.
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