Primavera 1, Milan-Torino 0-1: Scotti sbaglia il rigore | LIVE NEWS

MOMENTI SALIENTI

Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Ibrahimovic riceve palla e prova la conclusione: traversa piena da parte del figlio di Zlatan!

Fuori Tartaglia e Petrone, dentro Zaramella e Domnitei

Le porte del PUMA House of Football, sono pronte ad aprirsi su Milan Primavera-Torino, match valido per la 38ª e ultima giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 11:00