partite

Primavera 1, Milan-Torino 0-1: Scotti sbaglia il rigore | LIVE NEWS

Primavera 1, Milan-Torino 0-1: Scotti sbaglia il rigore | LIVE NEWS - immagine 1
pin
13'

Gran apertura di Ibrahimovic verso Scotti: il capitano prova...

Vedi i dettagli
LE FORMAZIONI UFFICIALI MILAN – Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse,...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN - Bouyer, Tartaglia, Ibrahimovic, Mancioppi, Plazzotta, Colombo, Borsani, Cissè, Scotti (c), Petrone, Cullotta. A disp. Catalano, Domnitei, Del Forno, Zaramella, Martini, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Avogadro, Colombo. All. Giovanni Renna

TORINO - Santer, Carrascosa, Gabellini, Ferraris, Zaia, Conzato, Kugyela, Sandrucci, Acquah (c), Tonica, Joao. A disp. Cereser, Gaffurini, Perciun, Zeppieri, Ballanti, Perez, Ewurum, Gatto, Lima Olinga, Bonacina, Luongo. All. Francesco Baldini

 

16/05/2026 - 11:00
MILAN PRIMAVERA
0-1
TORINO
MOMENTI SALIENTI
13'Gran apertura di Ibrahimovic verso Scotti: il capitano prova...
62'
cambio

DOPPIO CAMBIO MILAN 

Fuori Tartaglia e  Petrone, dentro  Zaramella e Domnitei

56'
traversa

TRAVERSA MILAN

 Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Ibrahimovic riceve palla e prova la conclusione: traversa piena da parte del figlio di Zlatan!

54'
rigore-parato

RIGORE PARATO

Pippo Scotti si presenta sul dischetto degli 11 metri: nulla da fare per il capitano, Santer para tutto: 0-1 al Vismara

53'

RIGORE PER IL MILAN

Borsani si guadagna il rigore grazie ad un'incursione in area

52'

OCCASIONE MILAN

 Mancioppi dal via ad un bellissimo contropiede concluso con il tiro di Plazzotta

46'
cambio

CAMBIO MILAN

Fuori Cullotta, dentro Nolli

45'
inzio-secondo-tempo

Via al secondo tempo!

45'
fine-primo-tempo

Termina qui il primo tempo di Milan-Torino: granata avanti grazie al gol di Sandrucci.

 

Primo tempo partito abbastanza col freno a mano tirato: tanto studio da ambo le parti.

42'

Torino ancora pericoloso con Conzato: tiro deviato da Bouyer

33'
goal

GOL TORINO

I granata passano in vantaggio grazie a Sandrucci. Il calciatore lascia partire un tiro molto velenoso che beffa Bouyer: 1-0 per i granata

30'

GOL ANNULLATO TORINO

 Sugli sviluppi di un angolo i granata segnano grazie a Tonica. I festeggiamenti però s'interrompono a causa della sua posizione in offside

25'
occasione

OCCASIONE MILAN

 La prima occasione della partita appartiene proprio al Milan: dalla sinistra Petrone lancia in mezzo per Borsani che prova il tiro: alto.

23'

Scotti con uno scavetto cerca di trovare l'inserimento di Tartaglia che però viene anticipato dal portiere: nulla da fare

15'
ammonizione

AMMONIZIONE TORINO

Ammonito Conzato per fallo su Cullotta

13'

Gran apertura di Ibrahimovic verso Scotti: il capitano prova la conclusione ma non c'è nulla da fare, fuori

6'

Ritmi piuttosto blandi in questo avvio: le squadre si studiano molto.

1'
inzio-match

Tutto pronto al Vismara: inizia Milan-Torino!

Le porte del PUMA House of Football, sono pronte ad aprirsi su Milan Primavera-Torino, match valido per la 38ª e ultima giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 11:00

MILAN-TORINO, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Giovanni Renna si trovano al 12° posto con 48 punti. I rossoneri, reduci dalla sconfitta sul campo del Parma, vogliono sfruttare l’ultimo turno casalingo per lasciare al meglio il proprio pubblico. Il Torino di Balini  si presenta a Milano occupando la 14esima posizione a quota 46 punti, spinti dal successo contro la Lazio i granata scenderanno in campo con l'idea del sorpasso.

LIVE TESTUALE MILAN-TORINO QUI SU 'PIANETAMILAN.IT'- Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Milan Primavera-Torino e per non perdervi neanche un'azione in diretta dei ragazzi di mister Renna.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA