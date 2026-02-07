Primavera 1, Milan-Lazio 0-1: biancocelesti in vantaggio con Serra | LIVE NEWS

La grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Quest'oggi però, i rossoneri di Giovanni Renna hanno subito un'altra occasione per cercar di rimediare ai punti persi, risalendo di qualche posizione la classifica. Il Milan affronterà la Lazio a pari punti davanti ai suoi tifosi. Tutto è fissato per le 13.00 di quest'oggi presso il centro sportivo PUMA House Of Football. Segui la LIVE con noi!