La grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Quest'oggi però, i rossoneri di Giovanni Renna hanno subito un'altra occasione per cercar di rimediare ai punti persi, risalendo di qualche posizione la classifica. Il Milan affronterà la Lazio a pari punti davanti ai suoi tifosi. Tutto è fissato per le 13.00 di quest'oggi presso il centro sportivo PUMA House Of Football. Segui la LIVE con noi!
Primavera 1, Milan-Lazio 0-1: biancocelesti in vantaggio con Serra | LIVE NEWS
Alle ore 13.00 si gioca Milan-Lazio, gara valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Segui in LIVE la partita con noi!
07-02-2026 - 13:00
MILAN PRIMAVERA
0-1
LAZIO
4'
AMMONIZIONE LAZIO
Ammonito Cuzzarella per fallo di mano
2'
GOL LAZIO
I biancocelesti passano in vantaggio dopo appena 2 minuti di gioco grazie al gol di Serra: Fernandes parte sulla sinistra mettendo un pallone in mezzo, Cuzzarella tira in porta, Bouyer para ma su rimpallo Serra si fa trovare pronto e manda la palla in rete
1'
Tutto pronto al PUMA House Of Football: inizia Milan-Lazio!
12:50
Formazioni ufficiali Milan Primavera-Lazio
MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Cisse, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani
LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Mango
