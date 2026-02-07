partite

Primavera 1, Milan-Lazio 0-1: biancocelesti in vantaggio con Serra | LIVE NEWS

Alle ore 13.00 si gioca Milan-Lazio, gara valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Segui in LIVE la partita con noi!
La grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Quest'oggi però, i rossoneri di Giovanni Renna hanno subito un'altra occasione per cercar di rimediare ai punti persi, risalendo di qualche posizione la classifica. Il Milan affronterà la Lazio a pari punti davanti ai suoi tifosi. Tutto è fissato per le 13.00 di quest'oggi presso il centro sportivo PUMA House Of Football. Segui la LIVE con noi!

07-02-2026 - 13:00
MILAN PRIMAVERA
0-1
LAZIO
4'
ammonizione

AMMONIZIONE LAZIO

Ammonito Cuzzarella per fallo di mano

2'
goal

GOL LAZIO 

I biancocelesti passano in vantaggio dopo appena 2 minuti di gioco grazie al gol di Serra: Fernandes parte sulla sinistra mettendo un pallone in mezzo, Cuzzarella tira in porta, Bouyer para ma su rimpallo Serra si fa trovare pronto e manda la palla in rete

1'
inzio-match

Tutto pronto al PUMA House Of Football: inizia Milan-Lazio!

12:50

Formazioni ufficiali Milan Primavera-Lazio

MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Cisse, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani

LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Mango

