LIVE – Brescia-Milan: rossoneri alla caccia di tre punti per l’Europa

BRESCIA-MILAN

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayé. A disposizione: Andrenacci, Alfonso, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Martella, Ndoj, Viviani, Bjarnason, Spalek, Skrabb, Al. Donnarumma. Allenatore: Corini.

MILAN (4-4-2:): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu; Rafael Leão, Ibrahimović. A disposizione: Begović, An. Donnarumma, Gabbia, Musacchio, R. Rodríguez, Bonaventura, Krunić, Suso, Rebić, Piatek. Allenatore: Pioli.

+++ VENERDÍ 24 GENNAIO, MATCH DAY +++

Giornata di vigilia per il Milan che affronterà il Brescia allo stadio 'Mario Rigamonti'. Stefano Pioli ha toccato diversi temi in conferenza stampa, ma la notizia che più salta all'occhio è l'autoesclusione di Lucas Paqueta dalla lista dei convocati. Il brasiliano sta forzando per essere ceduto.

+++ MERCOLEDÌ 22 GENNAIO +++

+++ PROLOGO +++

LIVE MILAN – Brescia-Milan, gara in programma venerdì 24 gennaio alle ore 20:45 allo stadio 'Rigamonti', sarà molto importante per le ambizioni di classifica dei rossoneri di Stefano Pioli. Segui con noi di 'PianetaMilan.it' l'avvicinamento di Alessio Romagnoli e compagni al match in casa delle 'Rondinelle'.

