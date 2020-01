Pioli: “Calciomercato? Mancano otto giorni, non so cosa può succedere”

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Rigamonti‘, si disputerà Brescia-Milan, gara valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno del campionato. Oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del match.

Sollecitato, dai cronisti presenti a Milanello, a parlare di calciomercato e delle ultime mosse del Milan a gennaio, Pioli ha replicato: “Mancano otto giorni alla fine del mercato e non so cosa può succedere. A me interessa che si rimanga attenti e concentrati sul lavoro. Non possiamo perdere energie su cose che neanche io posso controllare”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

