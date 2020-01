Verso Brescia-Milan: formazioni, biglietti, news e curiosità

BRESCIA-MILAN

DIRETTA TV: ‘Sky Sport‘ (clicca qui per la guida ed il calendario completo)

DATA, ORARIO e LUOGO: venerdì 24 gennaio, ore 20:45, stadio ‘Rigamonti‘

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek, Al. Donnarumma, Torregrossa. A disposizione: Andrenacci, Semprini, Martella, Gastaldello, Magnani, Mangraviti, Bjarnason, Dessena, Viviani, Ndoj, Skrabb, Ayé. Allenatore: Corini.

Squalificati: Balotelli;

Diffidati: Mateju, Torregrossa;

Indisponibili: nessuno;

Ballottaggi: Mateju-Martella (55%-45%); Bisoli-Bjarnason (65%-35%); Spalek-Skrabb (60%-40%).

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Rafael Leão, Ibrahimović. A disposizione: Begović, An. Donnarumma, Gabbia, Calabria, Musacchio, Krunić, Paquetá, Çalhanoglu, Suso, Rebić, Piatek. Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno;

Diffidati: Musacchio, Romagnoli, Bennacer;

Indisponibili: Duarte, Biglia;

Ballottaggi: Kessié-Krunić (55%-45%); Bonaventura-Rebić (55%-45%).

+++ MERCOLEDÌ 22 GENNAIO +++

Rafael Leao: corsa, idee e recuperi. Il portoghese ha convinto tutti

Bennacer: “Milan, tifosi incredibili. So che devo fare ancora meglio”

Imarisio: “Ibrahimovic è un grande giocatore, ma è un rattoppo”

Milan in tv, la guida: ecco le partite su Sky o DAZN e come vederle

Nuovo San Siro, l’architetto Faroldi: “Avrà un ruolo decisivo a Milano”

San Siro, Milan e Inter rilanciano: ecco i due piani presentati al Comune

Dan Peterson: “Ibrahimovic ha cambiato il Milan. È come LeBron James”

Milan, Rebic: “Ho convinto Pioli. Ora voglio lasciare il segno”

LE NEWS DI GIORNATA:

+++ PROLOGO +++

LIVE MILAN – Brescia-Milan, gara in programma venerdì 24 gennaio alle ore 20:45 allo stadio ‘Rigamonti‘, sarà molto importante per le ambizioni di classifica dei rossoneri di Stefano Pioli. Segui con noi di ‘PianetaMilan.it‘ l’avvicinamento di Alessio Romagnoli e compagni al match in casa delle ‘Rondinelle‘.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android