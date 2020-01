VIDEO MILAN – Si torna subito in campo. Venerdì sera, nell’anticipo di Serie A, si giocherà Brescia-Milan, match tra due squadre le cui tifoserie sono gemellate. L’ultima volta è stata nel 2010/11, mentre all’andata è finita 1-0. I rossoneri sono reduci da 3 vittorie consecutive, di cui 2 in campionato. In questa video news abbiamo provato a presentare la sfida.

