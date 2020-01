Verso Brescia-Milan, Bjarnason: “Possiamo fare bene”

NEWS BRESCIA – Birkir Bjarnason, classe 1988, centrocampista islandese appena acquistato dalle ‘Rondinelle‘ del Presidente Massimo Cellino, è stato presentato oggi, a 48 ore da Brescia-Milan dello stadio ‘Rigamonti‘. Queste le dichiarazioni rilasciate da Bjarnason in conferenza stampa sulla partita di venerdì sera contro i rossoneri.

“Al momento dobbiamo pensare a noi, faremo il massimo per conquistare più punti possibili. Dobbiamo iniziare sin da subito, non vogliamo arrivare a fine stagione con l’obbligo di fare punti. Contro il Milan possiamo fare bene, ci credo”, ha detto Bjarnason, così come riportato da ‘TuttoMercatoWeb‘.

Per Brescia-Milan, intanto, si preannuncia qualche novità nella formazione iniziale del Diavolo: per tutti i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android