Verso Brescia-Milan: tornano Musacchio e Çalhanoglu. Out Calabria

NEWS MILAN – Questa mattina, presso il ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), i difensori Mateo Musacchio e Ricardo Rodríguez, nonché il centrocampista Hakan Çalhanoglu, sono tornati ad allenarsi con il gruppo rossonero agli ordini del tecnico Stefano Pioli.

Musacchio e Çalhanoglu, soprattutto, si candidano a giocare titolari in Brescia-Milan di venerdì sera, ore 20:45, allo stadio ‘Rigamonti‘: il primo riprenderà il suo posto, al centro della difesa, al posto del danese Simon Kjaer; il turco, invece, dovrebbe rilevare Giacomo ‘Jack’ Bonaventura sul versante sinistro del centrocampo nel 4-4-2 rossonero.

Occhio, però, secondo Peppe Di Stefano di ‘Sky Sport‘, alla possibilità che, in quella posizione, parta il croato Ante Rebić, in ottimo momento di forma e con il morale alle stelle. Ha svolto lavoro personalizzato, a Milanello, il terzino Davide Calabria, ancora alle prese con un problema alla caviglia. Come difensore di destra, dunque, per Brescia fiducia ad Andrea Conti.

Intanto, ecco quando parlerà il tecnico Pioli in conferenza stampa a Milanello per introdurre la delicata gara contro le ‘Rondinelle‘: continua a leggere >>>

