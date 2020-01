Verso Brescia-Milan: giorno e orario della conferenza stampa di Pioli

NEWS MILAN – Venerdì sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio ‘Rigamonti‘ la sfida Brescia-Milan, gara valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie A, seconda del girone di ritorno.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, come di consueto terrà la conferenza stampa di presentazione del match: l’allenatore emiliano parlerà ai giornalisti domani, giovedì 23 gennaio, alle ore 12:00, presso la sala stampa del ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

Potrete seguirla, in diretta testuale, su ‘PianetaMilan.it‘. Per scoprire, invece, come e dove vedere in tv Brescia-Milan di dopodomani, continua a leggere >>>

